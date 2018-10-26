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Названа причина сохранения несчастливых отношений
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Названа причина сохранения несчастливых отношений 

Мир24 + ещё 4 17 минут назад
Фото: Мир24
Люди, которые давно поняли, что несчастливы вместе, но тем не менее не расходятся, поступают так из-за сострадания к партнеру. К такому выводу в ходе исследований пришла группа американских и канадских психологов, сообщается на сайте Американской психологической ассоциации.
В рамках эксперимента специалисты попросили более тысячи человек в возрасте около 26 лет описать их отношений. Интервьюируемые, в частности, рассказали, сколько сил они вложили в отношения, понимает ли это партнер и как он воспримет новость о расставании. Вторая часть исследования касалась людей более старшего возраста. 500 добровольцев в возрасте около 32 лет ответили на те же вопросы. Важный нюанс — 442 из опрошенных в начале исследования сообщили, что собираются расстаться с тем, кто так и не стал их второй половинкой.
Результаты в обеих группах оказались идентичными. Опрошенные объясняли свою нерешительность порвать надоевшие отношения нежеланием ранить чувства другого.
«Когда люди осознавали, что их партнер сильно к ним привязан, они реже становились инициаторами расставания», –
констатировала психолог Саманта Джоел. Мысль, казалось бы, очевидная, однако теперь она получила научное обоснование.
Ранее психологи из Калифорнийского университета назвали главный признак счастливых отношений. По их мнению, что счастливую пару выдает употребление местоимения «мы». Оно говорит о том, что в таких отношениях нет места эгоизму, а партнеры тесно связаны друг с другом. Это относится и к молодым парам, и к супругам, прожившим вместе полвека.
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