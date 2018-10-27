Прошу совета: что сказать любовнице мужа

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я сижу в декрете с ребенком, и, наверное, стала не так интересна мужу, как раньше. Все время и внимание отдаю дочке, а муж, конечно, перестал быть на первом месте.

На прошлой неделе после очередной встречи с друзьями муж завалился домой пьяный, нажарил себе яичницы, посидел за ноутом на кухне и отрубился на диване под телевизор. У дочки в это время резался первый зуб, и я все никак не могла ее успокоить. Но потом она все-таки заснула, а я пошла прибрать на кухне.

На столе стоял ноут с незакрытой перепиской, любопытство пересилило, и я увидела то, что не должна была, да и не хотела. Он общался с подругой, причем я ее знала, и он при мне постоянно с ней болтал по телефону, всегда очень весело, а она даже передавала мне приветы.

И вот, оказалось, что эта подруга — любовница на самом деле. И встречаются они регулярно и давно, причем начали еще до нашей свадьбы. Я не понимаю, как я могла не заметить и не почувствовать, и зачем он вообще женился. Тем более, согласился на ребенка. А сейчас просто не знаю, что делать. Очень хочется ей позвонить, но не знаю, как разговаривать. Чисто по-человечески попросить не лезть в семью или устроить скандал?