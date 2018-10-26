Прошу совета: не хочу брать фамилию мужа

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях:

Мне 28 лет, полгода назад мой молодой человек сделал мне предложение, я согласилась. До этого еще год встречались. Решили, что помощи у родителей просить не будем, все это время зарабатывали на свадьбу.

Месяц назад мы пошли подавать заявление и тут я узнала, что мой парень хочет, чтобы я взяла его фамилию. Я растерялась, потому что до этого мы не обсуждали этот вопрос, и я была уверена, что оставлю свою. А он оказывается, был уверен, что я возьму его фамилию. Короче, заявление мы тогда так и не подали, и сильно поругались. Он говорит, что в правильной семье муж и жена должны быть под одной фамилией.

Но во-первых, я привыкла к своей фамилии и она мне нравится, красивая и редкая. А у парня фамилия самая обычная, простая. Во-вторых, у меня нет братьев, а родителям (и особенно папе) важно, чтобы наша фамилия не пропала совсем. Ну и в третьих, у меня уже скопился приличный багаж документов, и как только я представлю, что мне нужно будет все их менять, то руки просто опускаются. Это и паспорт, и загранпаспорт, и пенсионное, и полис, и банковская карта, и к поликлинике придется прикрепляться заново. Короче, одни проблемы.

Парень говорит, что все меняют и он не видит в этом проблемы, особенно сейчас, когда есть интернет. Обижается. Глупо расставаться из-за такого пустяка, но он говорит, что раз я не хочу брать его фамилию, то и отношусь к нему несерьезно. А я не понимаю, какая разница, если дети, например, все равно будут его фамилию носить. Как его уговорить?