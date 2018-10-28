Как вычислить плохого любовника

Признаки, которые помогут вычислить плохого любовника

Совершенно необязательно отправляться с мужчиной в постель, чтобы определить в нем плохого любовника. Мы знаем несколько признаков, которые помогут вам вычислить его заранее. Не благодарите!

У него нет чувства юмора

Это, пожалуй, единственный признак, который не работает в обратную сторону: если у мужчины прекрасное чувство юмора, он совершенно необязательно окажется великолепным любовником. Но вот если чувства юмора нет — он точно почти ни на что не способен в постели. Просто потому, что настоящий секс — это не то, что показывают в мелодрамах: неловкие ситуации в постели — дело обычное. И, если у мужчины нет чувства юмора, первая же заминка выбьет его из колеи.

Он не прикасается к вам

Хороший любовник начинает сексуальные игры задолго до того, как вы отправитесь в постель. Он прекрасно знает, что предвкушение удовольствия — важная часть интимной жизни, и потому постарается «завести» вас заранее. Плохой любовник понятия не имеет, зачем нужно трогать барышню, если штаны спускать еще рано. Так что следите за его руками: если он не делает попыток подать вам руку, приобнять, поддержать, поправить прядь волос — ничего не получится. Он Буратино.

Он склонен к самолюбованию

Тут все очевидно: если мужчина не может спокойно пройти мимо зеркала и не может сказать ни одной фразы, чтобы не «якнуть» — дело плохо. Это нарцисс. Нарциссы в принципе не способны думать об удовольствии женщины, потому что они думают только о себе, любимых. Всегда. Сексуальных партнерш они воспринимают как более или менее удобный девайс для самоудовлетворения.

Он рассказывает о своих похождениях

О, посмотри, дорогая, какой я Казанова! Это сразу нет. Потому что действительно опытный любовник прекрасно понимает, что главная эрогенная зона женщины — мозг. И соблазнять ее нужно оттуда. Вы можете представить себе женщину, которая с удовольствием будет слушать рассказы о том, сколько дев до нее побывало в постели потенциального любовника? Вот и мы не можем. И хороший любовник не может. Зато плохой уверен, что это сразу повысит его шансы. Ну, шансы победить на конкурсе кретинов это правда повысит, мы думаем.

Он хамит

Нет, речь не о мужчине, который хамит вам, с этими все понятно. Речь о мужчине, который хамит всем, кроме вас: официантам, телефонным собеседникам, анонимам в соцсетях и случайным прохожим, которые имели неосторожность наступить ему на ногу. Важно понимать, что любой хам — агрессор, и агрессия не распространяется на вас только потому, что он не хочет вас спугнуть. Но в постели ждать от него ласк не стоит. Вообще никаких. А если вы любите жесткий секс — тоже мимо: агрессоры не любят секс. То, чем они занимаются, сексом не назовете, это максимум половой акт. Минутный.

Он быстро ест и много пьет

Бедняге не повезло: чувственная сфера у него бракованная. Еда и алкоголь — это удовольствия, которые ценят люди, способные это самое удовольствие и получать, и дарить. Остальные едят, чтобы набить желудок, и пьют, чтобы опьянеть. Сексом, как вы понимаете, они тоже занимаются, чтобы кончить. И все.

Он ноет

Зануда или маменькин сынок. Выбирать вариант не надо, они оба хуже.

Он слишком категоричен в суждениях

«Как я скажу, так и будет!» — любимая присказка моральных абьюзеров или псевдомачо. В первом случае хорошего секса не будет, потому что цель у мужчины совершенно другая: унизить вас и получить удовольствие от этого. Во втором все еще очевиднее: он не будет делать то, что нравится вам, он же тут мужик, он тут главный! И, уверяем вас, он так себя ведет с самого начала сексуальной жизни. То есть, это бревно еще и необучаемо.

Он жадный

Лучшие любовники (и любовницы, кстати) — это люди, которые больше любят дарить подарки, чем получать. У них необычайно сильно развита эмпатия, чужую радость они чувствуют так же ярко, как собственную, только к ней идет еще и бонус — благодарность одариваемого. Понимаете, да? В сексе они ведут себя так же: в первую очередь доставляют удовольствие партнерше, и уже от этого получают его сами. Жадобы партнершу не чувствуют вообще. В принципе.

Он сексист

Отпускает похабные шуточки в адрес женщин? В разговоре называет кого-то «бабой»? Рассказывает вам, где, по его мнению, место женщины? До свидания. Сексисты не бывают хорошими любовниками никогда, просто потому, что в их парадигме женщина — не совсем человек. Существо второго сорта, созданное природой исключительно для того, чтобы служить мужчине и ублажать его. Вы же ничего не получите. Совсем.

А вот поцелуи вообще ничего не значат

Ну, почти. Если мужчина целуется так, словно у него во рту припрятано золото партии, и он боится его случайно выронить — дело плохо, конечно. Но в целом поцелуй, который вам не нравится, скорее расскажет о том, что вы не совпадаете, чем о том, насколько он хороший любовник.