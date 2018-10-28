Антисекс для женщин и для мужчин

Желая соблазнить мужчину, женщины делают немало ошибок. Например, проводят бессонную ночь за рисованием на ногтях или мучаются на 20-сантиметровой шпильке, нанося вред суставам.

Мужчины тоже не отстают. Догоняют понравившихся женщин «сзаду», пытаясь брать их на абордаж. Отвешивают липкий комплимент девушке в короткой юбке, а потом обижаются. Что делать, чтобы этих ошибок избежать?

Фигура или детали?

Давно замечала, что зрение у мужчин и женщин устроено по-разному. Возможно, это связано с тем, что мужчине необходимо было охотиться, а женщина добывала растительную пищу, занималась собирательством.

Мужчина оценивает пропорции и силуэты в целом, женщина замечает мелочи.

Именно это и есть ответ на вопрос — почему некоторые женщины могут провести бессонную ночь, вырисовывая идеальный рисунок на ногтях и наклеивая ресницы, и все это при весе 150 килограммов. Они и их подруги замечают мелочи — дизайн ноготка, макияж, соответствие обуви и сумочки. Мужчины же оценивают женскую фигуру в целом. Некоторые даже открыто говорят о том, что не очень то и запомнили, какое у понравившейся женщины было лицо, а помнят только фигуру. Мужчины, рассматривающие лак на ногтях — исключение из правил.

Промежуточный вывод первый: желая понравиться мужчинам, женщина нужно обращать больше внимания на то, чтобы сделать свой силуэт привлекательным издалека, чем на ногти или новую брошку. Желания понравиться женщинам, мужчинам не следует забывать о деталях — аккуратно подстриженных ногтях, посещении стоматолога, качественной обуви, и не думать, что их широкая спина сделает незаметными мелкие недостатки.

Статика и динамика сексуальности

Из взгляда мужчины на все как на объект охоты вытекает еще одна особенность — мужчины реагируют на движущийся объект. Наблюдая за дичью, они оценивают ее характеристики — то, как она двигается, насколько энергична, молода, и т. д. Женщина же часто оценивает себя у зеркала, в статике. Вот, к примеру, такой чудесный предмет гардероба, как каблуки. Многие дамы считают себя обязанными надеть их на свидание, хотя им тяжело и некомфортно. А потом ковыляют в них по нашим отвратительным дорогам. Правда, от этого они в глазах мужчин выглядят не лучше, а хуже. Только зря мучаются.

Промежуточный вывод второй. Не носите одежду, которая вам неудобна, дамы. Если мероприятие не требует строго дресскода, надевайте то, в чем вам комфортно.

Быть зажатой каракатицей — несексуально. Мужчинам же лучше оставить охотничью привычку знакомиться на бегу. Например, догонять женщину и окликать ее сзади или махать ей издалека. Общение должно производиться на близкой дистанции, и только после того, как у вас произошел контакт глаз. Я-то понимаю, что вы охотник. А вот многие девушки — нет. При такой стратегии бы будете получать много отказов и выглядеть странно.

Подглядывающий

В основном, рассматривать противоположный пол любят именно мужчины. Это для них десятилетиями продаются журналы с обнаженными красотками в одних и тех же позах и ракурсах. А вот журналы для женщин с изображениями прекрасных мачо, никто покупать не хочет — скукотища!

Основываясь на этом знании, в поиске внимания мужчин некоторые женщины считают нужным как можно больше обнажиться. Однако, уверяю вас, что в этом нет никакого резона. Даже если вы одеты в самую обычную повседневную одежду, мужчины все равно уже рассмотрели вашу фигуру, прикинули размер груди, сделали вывод о стройности ног и ширине талии. Если только вы сами не прятали фигуру за бесконечными воланами и рюшами, или безразмерными толстовками.

Промежуточный вывод третий. Дамы, одеваясь вызывающе, вы не получите никакого дополнительного внимания, кроме разве что внимания людей с криминальными наклонностями, и гопоты, в любой момент готовой пойти на абордаж. Все остальные мужчины, наоборот, будут опасаться вас, потому что своим видом вы напомните им о куртизанках. Мужчины, если девушка одета вызывающе, это еще не значит, что она ищет приключений. Возможно, она просто насмотрелась журналов и клипов, где звезды максимально обнажены, и думает, что выглядит эффектно, а не вульгарно. Короче говоря, вызывающее мини вообще ничего не значит.

Глобальный вывод

Дамы, будьте попроще. Женщины итак уже очень привлекательны для мужчин, по своей природе. Между ногтями и фигурой лучше выбрать фигуру, между комфортом и модным, но неудобным образом — комфорт, между недосыпом ради укладки и лишним часом сна — сон. Мужчины почти не замечают деталей, зато мигом заметят если вы больны, отечны, утомлены и скованны в движениях.

Мужчины, помните о том, что вы не только охотник, но и объект охоты. Не забывайте о зубах, руках, прическе, обуви. Байки про «могуч, вонюч и волосат» придумали другие мужчины. Если вы будете выглядеть подобным образом, вы будете нравиться другим мужчинам, но не женщинам. И не думайте, пожалуйста, что мини — это сигнал к действию.