Как пережить измену: 6 шагов

К сожалению или к счастью, совместная жизнь не всегда состоит из совместных походов в кофейни, подаренных букетов роз и романтических переживаний.

Рано или поздно мы начинаем жить вместе, через год страсть уходит, ее место занимает такая удобно-привычная привязанность, быт начинает заедать, и тут как гром среди ясного неба: «Он мне изменяет».

Не так важно, как вы об этом узнали, не так важно, что к этому привело, важно, как вы переживете последствия измены. Психолог Юлия Кроха по опыту своих клиенток составила короткий алгоритм действий, который точно поможет справиться с душевной болью.

Шаг первый — шоковое состояние

Оно продлится в среднем от одного дня до недели. Вам будет казаться, что солнце упало на землю, мир перевернулся вверх тормашками, такой родной и близкий человек, оказывается, предал ваше доверие. На этом этапе самое главное — не бояться своих чувств, признать, что вам больно, обидно, горько и так далее. Также стоит вспомнить швейцарского доктора Элизабет Кюблер-Росс, которая сформулировала пять стадий проживания горя: отрицание, торг, агрессию, депрессию и принятие. В целом проживание горя длится около года, поэтому не стоит думать, что через неделю или месяц все забудется — и вы вновь начнете радоваться жизни.

Шаг второй — попытки понять и включение контроля

Когда что-то происходит, самым главным для нас становится понять, почему это произошло. Это уловки сознания, которое пытается включить контроль тогда, когда вокруг хаос и привычная жизнь рушится. Поверьте моему опыту, неважно, почему это произошло — был ли это разовый секс, они встречаются уже долго, а может быть, секса нет вообще, а только платоническая влюбленность в коллегу? Вам эти бесплодные умствования ни к чему — вы только истощаете свою нервную систему. Кстати, попытки выяснить что-то про соперницу, слежка в соцсетях, звонки ей и желание встретиться — это тоже попытка установить контроль там, где от вас уже ничего не зависит.

Шаг третий — перестать себя обвинять

Большинство из нас уже настолько продвинуто в семейной жизни, столько статей по психологии прочитано, немыслимое количество тренингов по истинной женственности посещено, что мы прекрасно знаем: в измене виноваты оба, ответственность лежит в плоскости 50:50. И вот уже изощренный ум предательски начинает выискивать недостатки: ну как же, сама виновата, полностью растворилась в ребенке сразу же после родов, ходила по дому в линялой футболке и совершенно забыла про кружевные труселя, настолько ушла в новую работу, что, ужас-ужас, перестала гладить постельное белье.

Запомните, пожалуйста, раз и навсегда: ответственность за измену лежит на том, кто изменил. А не на том, кому изменили. Дело в том, что чувство вины очень сильно блокирует проживание горя, соответственно, необходимо как можно быстрее избавиться от него.

Шаг четвертый — выйти из позиции жертвы

Если априори принять, что ответственность за измену лежит на партнере, то тут очень важно не угодить в ловушку «позиции жертвы». Да, жалеть себя можно и нужно, кто вас еще пожалеет, если не вы сами? И да, иногда исполнение сиротской песни «бедненькая, я бедная» с чувством, с толком, с расстановкой, с богатой артикуляцией и мелодическими переливами бывает очень полезным. Но недолго. Потому что позиция жертвы энергозатратна и очень непродуктивна. Тут мы включаемся в так называемый треугольник Карпмана, треугольник деструктивных отношений.

Он подразумевает, что все три роли в вершинах треугольника — Тиран, Жертва и Спасатель — взаимозаменяемые. То есть если я чувствую себя жертвой, то своего партнера считаю тираном, и мне срочно нужен спасатель, например, моя подружка, с которой мы так мило будем перемывать косточки тирану и его пассии. И вот я уже не жертва, а тиран, и дальше — бег по замкнутому треугольнику. На это можно потратить всю оставшуюся жизнь. Поэтому единственный способ выйти из треугольника Карпмана — это открыто говорить о своих чувствах и о том, что вас не устраивает.

Шаг пятый — похоронить надежду и забыть о прощении

Когда ко мне приходит новая клиентка со свежей травмой измены, первое, что я рекомендую — похоронить надежду. Надежду на то, что ничего не изменилось. Даже если ваша пара переживет измену, то так, как раньше, уже никогда не будет. Измена — это водораздел, делящий семейную жизнь на «до» и «после». У особо продвинутых клиенток в первые же десять минут нашего общения, как чертик из табакерки, выскакивает вопрос: «Как мне его простить?» Мой ответ — никак. Потому что я не верю в прощение. Прощение, это когда один партнер, возвышаясь над другим, стоит на одну ступеньку выше и дарует милость. А отношения — это все-таки про равных в паре. Поэтому лучше сразу же подумать о компенсации — эмоциональной, моральной, материальной, которую вы готовы принять взамен. Другое дело, что иногда нужно, чтобы прошло время, утихла боль и обида, чтобы говорить о компенсации.

Шаг шестой — заняться собственной жизнью

Теперь можно забыть все то, что вы читали до этого, потому что мы подошли к самому главному шагу. Этот шаг про принятие ответственности за свою жизнь. Про то, что вечной любви не существует. И волшебной пилюли от душевной боли тоже нет. Про то, что никто, кроме вас самой, не разберется в том, что произошло. Потому что этот шаг — уже про реальные действия.

Независимо от того, какими они будут: пойти подстричься или заняться спортом, навестить таролога, чтобы посмотреть, какими архетипами сейчас оперирует ваше бессознательное, или пойти получать второе или третье образование. Обратиться к семейному психологу вдвоем или пойти на терапию одной. С головой уйти в работу, чтобы только не чувствовать. Расстаться или остаться в отношениях. Девяносто пять процентов изменщиков не хотят уходить из предыдущих отношений. Измена — это всегда кризис с открытым финалом. И только от вас теперь зависит, что будет дальше.