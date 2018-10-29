Простить или расстаться: реальные истории об измене

Измена — одна из самых частых причин развода. Считается, что самый опасный период приходится на первый год жизни ребёнка, когда внимание молодой мамы сосредоточено на малыше, а муж начинает чувствовать себя заброшенным и никому не нужным. Две молодые женщины рассказали о том, как их брак прошел это испытание.

Ольга, 36 лет, двое детей:

Наш брак изначально строился на взаимной страсти, был очень скороспелым и во многом сумасшедшим. Мы познакомились на вечеринке у общих друзей, через неделю начали жить вместе, а ещё через месяц подали заявление в ЗАГС. Старший сын родился через год. И сказка кончилась.

Муж изменял мне во время первой беременности. Вынашивала малыша я довольно легко, но секс оказался под запретом по ряду гинекологических причин. А после рождения сына мне было и вовсе не до близости с мужем. Уставала, выматывалась — так что банально не хотелось.

Все вскрылось, как это часто бывает, случайно и очень глупо: он перепутал окна мессенджера и отправил пылкое сообщение мне. В обращении стояло чужое имя, так что иллюзий не было: за умопомрачительный секс благодарили вовсе не меня, и жаждали новой встречи вовсе не со мной.

Я очень прямолинейный человек, поэтому вечером молча выложила перед мужем смартфон с открытым окном переписки. Он не стал ничего отрицать, извинился, но попросил неделю, после чего уехал к брату в соседний город. А после его возвращения у нас состоялся очень важный для нас обоих разговор.

За эту неделю я повзрослела очень сильно. Сначала в каком-то полубреду я ощущала невыносимую боль, страдала и плакала. В чувство меня вернула лучшая подруга. Она дала мне выплакаться, сделала мне массаж и предложила ответить вот на какие вопросы.

Предположим, ты не хочешь яблоко — до такой степени, что оно вызывает у тебя отвращение. Значит ли это, что пусть яблоко лучше сгниет, но не достанется никому? Означает ли это, что ты никогда в жизни не будешь есть яблок — или ты просто перестанешь их покупать на какое-то время?

Ты обнаружила, что яблоко кто-то украл. Что вызывает гнев и боль? То, что у тебя не спросили, забрав твоё яблоко? А если бы ты подарила его сама — что бы ты тогда ощущала? По всем параметрам выходило, что больше всего меня ранил факт предательства.

О чем я и сообщила мужу. Я влюбилась в него в том числе за удивительную адекватность любой ситуации — и тут он тоже не подвёл. За эти семь дней он осунулся (было видно, что он тоже переживал совершенно искренне) и признался мне, что он раскаивается. Он пообещал, что измены за моей спиной больше никогда не повторится. Попросил дать ему ещё один шанс и сказал, что с благодарностью примет любое мое решение. Я очень хотела сохранить папу для сына — и решила попробовать просто пожить с мыслью, что «это яблоко» мне не хочется выкидывать.

Он прямо спросил, что мне нужно, чтобы мне захотелось заниматься сексом вообще — и с ним в частности. Он предложил подумать, какую часть домашних обязанностей он может взять на себя, чтобы я не так сильно уставала к вечеру. И попросил меня говорить ему, если мне потребуется помощь.

А потом мы начали узнавать друг друга по-настоящему. Он окутал меня ощущением заботы и тепла. Самое странное — или страшное? — похоже, что этому он научился у своей случайной спутницы. Научился — и научил меня. Я поняла, что во мне много не хватало, чтобы удержать его от измены — а он понял, что ему нужно было обратиться именно ко мне, а не идти на сторону. Но мы оба не умели этого — поэтому случилось так, как случилось.

Из сегодняшнего дня я должна, наверное, благодарить всю эту ситуацию. Благодаря мимолетной интрижке сейчас у нас полноценный и глубокий по чувствам брак. Кроме страсти появились и любовь, и нежность. Да, нам пришлось постоять на краю пропасти, чтобы стать ближе друг другу и многому научиться. Сейчас у нас двое сыновей — и сообщения эротического содержания мой муж шлёт только мне.

Ирина, 29 лет, воспитывает сына

Измена для меня неприемлема. Я любила своего мужа больше всего на свете — больше себя, больше ребенка, больше родителей. Сыну было два, когда подруга прислала мне фотографию, сделанную в кафе: на ней мой муж целовался с другой моей подругой. Самое отвратительное во всем этом — позже я узнала, что их связь началась ещё до моей беременности, они врали мне в глаза оба. А тогда я просто молча собрала его вещи и указала ему на дверь. Просто поняла, что физически не могу выносить его рядом, не хочу.

Он вяло попытался спорить, потом ушёл к «подруге», но ей почему-то оказался не нужен в формате «мужа», поэтому через пару месяцев он оказался в полном одиночестве. Впрочем, с ней я тоже прекратила общение.

Сейчас мой бывший муж ушёл в монастырь. Та женщина вышла замуж. А я живу с мужчиной, который явно любит меня больше, чем я его. И третий год хожу к психотерапевту. Мой сын называет его своей папой — и, похоже, этим двоим действительно хорошо вместе.

Жалею ли я об этой истории? Конечно. Благодарна ли я этой истории? Разумеется. Я поняла, что этот человек — вообще не герой моего романа. Что изначально не стоило выходить за него замуж, и сына рожать мы тоже поспешили. Теперь я знаю, что ни в одном мужчине нельзя растворяться полностью — потому что тогда останешься и без мужчины, и без себя.

На примере этих двух историй понятно, что измена — это всегда лакмусовая бумажка для отношений. Поворотный момент и шанс отрезветь и снять розовые очки обоим партнерам. За то, что происходит в отношениях между мужем и женой, всегда нужно благодарить обоих. И обвинять — тоже двоих. Нужно только иметь смелость видеть. Вы уверены, что хорошо видите, что происходит в вашей семье?