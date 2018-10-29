Стоит ли переезжать во имя любви: реальные истории

Переезд в другой город или страну ради любви всей жизни… Ах, как романтично это звучит! Но мало кто думает о том, что на самом деле это может быть не так уж здорово. 43% из переезжавших участников опроса на одном американском сайте признались, что решение было неудачным. Вот несколько реальных историй о том, как девушки переезжали к любимым — и что из этого вышло.

«Я проехала через всю страну, чтобы быть с ним. Мы много говорили о том, что переезжаю я не только ради него, но и ради места. Наверное, это помогло нам через пару лет расстаться друзьями, а жить я осталась в новом городе», — Вера, 25 лет.

«Я бросила работу, карьеру, друзей, чтобы улететь за полмира. А он ожидал встретить кого-то другого, забыл сказать, что я ему не подхожу. Больше я так не поступлю», — Лидия, 30 лет.

«Мы жили в разных городах, потом ему предложили работу в Руанде. Я поехала к нему через месяц, бросив свою карьеру. А там начала новый бизнес, который быстро расцвел. Все прошло лучше, чем я ожидала», — Лера, 28 лет.

«Я переехала к нему… а вскоре он понял, что я не та, кто ему нужен. У него там была семья, у меня — никого. Но моя прекрасная далекая семья помогла снять квартиру, когда мы расстались. Я поняла, что для переезда нужны не только чувства, но еще и финансовая подушка, и связи на новом месте. Но я не жалею, эта ситуация сделала меня сильнее», — Анна, 30 лет.

«Я переехала в 20 лет. Отношения быстро закончились, но вскоре я встретила человека, который стал моим мужем», — Елизавета, 35 лет.

«После переезда все было хорошо, но он не хотел жениться, а я очень хотела замуж. Пару лет мы жили соседями, а потом он дозрел — и вот мы уже 20 лет женаты и воспитываем двоих детей», — Алла, 43 года.

«Я переехала сразу после института к человеку, с которым познакомилась в отпуске. Говорила всем (и ему тоже), что это не ради любви. У меня не было работы, перспектив, квартиры и почти не было денег. Мы поженились, дочке уже семь лет!» — Варвара, 30 лет.

«Я познакомилась с ним по интернету в 1998 году в объявлениях на сайте Yahoo ! Тогда, кажется, никто еще не знакомился онлайн. Переехала к нему, мы женаты уже 19 лет. Думаю, стоит использовать все шансы, которые предлагает жизнь», — Ангелина, 42 года.

«Я переехала за мужем-военнослужащим через пару месяцев после свадьбы. Прошел год, я все еще привыкаю, но много узнала за это время о себе, многое выучила и повзрослела», — Катерина, 34 года.

«Когда я переехала, он понял, что любил ту, которая была далеко, а рядом — только в редкие встречи. Вскоре мы разошлись, он уехал в другую страну, а я сделала выводы и поняла, что все равно поступила верно», — Лариса, 26 лет.

«Я переехала из Москвы в Питер 15 лет назад. А пять лет спустя перетащила его обратно в Москву, где мы поженились и завели детей. В жизни бывает всякое!» — Наталья, 36 лет.

«Я бросила все и улетела к нему в Коста-Рику. Две недели спустя выяснилось, что он женат!» — Ольга, 28 лет.

«Я жила в Москве, он во Владивостоке, в итоге мы встретились в Сочи и там живем уже пять лет», — Алиса, 29 лет.