Почему вы его любовница, а не девушка: 6 причин

Вот несколько причин, почему вы остаетесь его любовницей и не становитесь его девушкой…

Вы уже долго встречаетесь: может быть несколько недель или даже месяцев. Вы не уверены, что он к вам чувствует, у вас не было «серьезного разговора». Вы думаете, что готовы к большему, но он не поднимает эту тему. Может он даже избегает ее.

В современном обществе, где понятия отношений очень размыты и много людей — просто «друзья с привилегиями», — шаг от свободных отношений к серьезным может быть сложным.

Правда в том, что если мужчина хочет быть с вами, он сделает все, чтобы так и было. И вот несколько причин, почему вы остаетесь его любовницей и не становитесь его девушкой:

1. Вы смирились с такими отношениями.

Он не предлагал ничего большего, и вы приняли его таким. Может быть, вы начали как друзья, и потому первый секс был случайным. Может вы тогда и не думали ни о чем серьезном. Но теперь это вошло в привычку, а вы и не заметили, но уже хотите большего.

2. Вы никогда не говорили ему, чего хотите.

Вы боитесь, что это его спугнет, вы не хотите давить на него. Вы просто хорошо проводили время, и вдруг у вас появились чувства. Вы побоялись ему это сказать, но он ведь не умеет читать мысли. Пока вы не проясните свои чувства и чего на самом деле хотите от ваших отношений, он не поймет, и вы застрянете в круговороте нереализованных ожиданий.

3. Вы не ставите его в приоритет.

Вы встречаетесь раз в неделю, когда как. То вы занята, то он. А ему, может, нужно больше времени и возможностей, чтобы понять, стоите ли вы того, чтобы стать его девушкой, а не просто любовницей.

4. Вы игнорируете признаки, что он не готов к серьезным отношениям.

Он никогда не остается на ночь, потому что ему рано на работу или еще что — у него всегда есть оправдания. Вы никогда не ходите на свидания, потому что он выходит на связь, только когда хочет секса. Вы мало знаете о нем. Все это признаки того, что он эмоционально недоступен — может, женат, а может просто не хочет ничего серьезного.

5. Вы «даете ему молоко бесплатно».

Вы наверняка слышали поговорку «Зачем покупать корову, которая дает бесплатное молоко?». Это отлично подходит к любовнице. Он получает все преимущества вашего парня, не будучи им. Может быть вы даже готовите ему и стираете. Вы уделяете ему время и открываете свое сердце. Зачем ему обязывать себя на что-то с вами, если вы и так ему все даете?

6. Он просто не влюблен в вас.

Секс хорош, потому он продолжает встречаться с вами, но не более.

Какова бы ни была причина, если вы хотите большего, пора об этом поговорить. Вы должны быть на одной волне с мужчиной.