Прошу совета: парень тащит животных в мою квартиру

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях:

С моим мужчиной я встречаюсь год, недавно решили съехаться и пожениться. Жить будем у меня, квартиру мне подарили родители. Как муж парень меня устраивает, но есть одна проблема. Дело в том, что он с детства любит животных и у них в квартире всегда кто-то жил. Я же выросла без животных, у мамы аллергия, и не жалею.

У парня сейчас собака — лабрадор-ретривер — и старенький кот. Мой мужчина собирается их взять с собой. Он говорит, что они только его считают хозяином и будут скучать. Наверно, так и есть. Но я жутко чистоплотная, шерсть в квартире, и прочие следы жизни животных меня будут просто бесить. По своим знакомым знаю, что там где животные — всегда свинарник, как не убирайся.

Плюс запах от туалета, который я выношу с большим трудом (у подруги коты и каждый визит к ней — испытание). К тому же я с детства опасаюсь больших собак и рядом с ними чувствую себя некомфортно. Да и уход за животными отнимает время и добавляет хлопот, к чему я не готова.

Кроме того, в моей квартире новый и очень недешевый ремонт, а я знаю, что животные могут сделать с мебелью, стенами и прочим. Пробовала намекать, что не стоит дергать животных с привычного места, но парень не понимает. Как ему тактично донести мое желание и не обидеть? Я хочу жить с ним, а не с его животными.