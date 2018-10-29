Японская принцесса отказалась от статуса ради любви

Племянница японского императора Якихито принцесса Аяко Такамадо приняла решение выйти замуж за простого гражданина Японии Кея Мория. И все бы в этой истории казалось обычным, если бы не тот факт, что ради свадьбы с простолюдином Аяко была вынуждена отказаться от своего статуса принцессы.

Девушка сделала это без промедлений и отмечает, что чувствует себя очень счастливой не смотря ни на что. Ее супруг Кей пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Аяко не сильно переживала разницу между простой жизнью и жизнью во дворце.

Отказалась от статуса Такамадо не просто так, в Японии так принято — мужчина, взявший в жены простолюдинку, сохраняет свой статус, а его жена теперь входит в императорскую семью; у девушек наоборот — после свадьбы с простым человеком она покидает семью и теряет свой статус.