Она сказала «нет»: отказы девушек, попавшие на видео

Предложение руки и сердца отнюдь не всегда заканчивается радостным "да" и счастливыми объятиями под восхищенные взгляды окружения.

Иногда даже самые эффектно подготовленные просьбы выйти замуж разбиваются о резкий отказ несостоявшейся невесты.

Женихи, устроившие красивую церемонию, должны понимать, что идут на определенный риск. Можно при совершенно посторонних людях опростоволоситься, если душевные терзания женщины так и остались неразгаданными.

Подобные ситуации вызывают живое обсуждение в Сети. В комментариях под видео можно найти приверженцев самых разных точек зрения: кто-то считает, что девушка не планировала строить будущее с этим конкретным человеком и пользовалась удобным положением. Кто-то уверен, что предложение руки и сердца в большинстве случаев недостаточно хорошо подготовлено (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.) :

А я девушку понимаю. Он бы ещё в сартире предложил руку и сердце. Девушка может и любит его и наверно ждала от него предложение, но ведь не таким способом. Сам хотя бы в белой рубашке, а девушка посмотрите во что одета. Девушка в такой день ждёт от любимого хотя бы немного романтики. А здесь среди толпы зевак когда ты в спортивной одежде у каких то магазинов и забегалок — РОМА А А А А А А НТИКА. ﻿

Отчего так получается? Девушка не была готова к возможному предложению или не намерена себя связывать узами брака. Иногда дамы прямо дают понять, что они не испытывают теплых чувств к мужчине, а тот решает разбить все преграды и вытаскивает из рукава, казалось бы, беспроигрышную карту, но в ответ получает все то же сокрушительное "нет".

Кто-то считает, что жених поставил на то, что девушка не сможет ему отказать при большом количестве людей:

Человек (не важно, женщина или мужчина) НЕ ОБЯЗАН отвечать взаимностью, если не испытывает к другому чувств. Этот парень думал, что под гнетом толпы девушка побоится ему отказать, но она умница, отказала ему прямо. Она НЕ ОБЯЗАНА была потакать ему, и тем более соглашаться на его предложение.

Девушки могут банально перенервничать из-за обилия посторонних людей вокруг, все внимание которых приковано к ней и ее спутнику — даже такая мелочь способна смутить впечатлительную леди, и она может выпалить "нет" или "я не готова" просто потому, что сбита с толку этим внезапно возникшим ажиотажем.

Но есть и те, кто считает, что можно было бы поступить куда более тактично:

Умная бы так прелюдно не отказывала, она должна была быть благодарна парню за такой смелый поступок, пусть и не взаимный. А отказать можно и потом наедине и вежливо.

Да, слышать отказ на предложение руки и сердца от любимой девушки, безусловно, обидно. Но однажды чудо обязательно произойдет, важно лишь найти во всех смыслах своего человека.