Ещё
Она сказала «нет»: отказы девушек, попавшие на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Она сказала «нет»: отказы девушек, попавшие на видео 

Рамблер 3 часа назад
Предложение руки и сердца отнюдь не всегда заканчивается радостным "да" и счастливыми объятиями под восхищенные взгляды окружения.
Иногда даже самые эффектно подготовленные просьбы выйти замуж разбиваются о резкий отказ несостоявшейся невесты.
Женихи, устроившие красивую церемонию, должны понимать, что идут на определенный риск. Можно при совершенно посторонних людях опростоволоситься, если душевные терзания женщины так и остались неразгаданными.
Подобные ситуации вызывают живое обсуждение в Сети. В комментариях под видео можно найти приверженцев самых разных точек зрения: кто-то считает, что девушка не планировала строить будущее с этим конкретным человеком и пользовалась удобным положением. Кто-то уверен, что предложение руки и сердца в большинстве случаев недостаточно хорошо подготовлено (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.) :
А я девушку понимаю. Он бы ещё в сартире предложил руку и сердце. Девушка может и любит его и наверно ждала от него предложение, но ведь не таким способом. Сам хотя бы в белой рубашке, а девушка посмотрите во что одета. Девушка в такой день ждёт от любимого хотя бы немного романтики. А здесь среди толпы зевак когда ты в спортивной одежде у каких то магазинов и забегалок — РОМА А А А А А А НТИКА. ﻿
Отчего так получается? Девушка не была готова к возможному предложению или не намерена себя связывать узами брака. Иногда дамы прямо дают понять, что они не испытывают теплых чувств к мужчине, а тот решает разбить все преграды и вытаскивает из рукава, казалось бы, беспроигрышную карту, но в ответ получает все то же сокрушительное "нет".
Кто-то считает, что жених поставил на то, что девушка не сможет ему отказать при большом количестве людей:
Человек (не важно, женщина или мужчина) НЕ ОБЯЗАН отвечать взаимностью, если не испытывает к другому чувств. Этот парень думал, что под гнетом толпы девушка побоится ему отказать, но она умница, отказала ему прямо. Она НЕ ОБЯЗАНА была потакать ему, и тем более соглашаться на его предложение.
Девушки могут банально перенервничать из-за обилия посторонних людей вокруг, все внимание которых приковано к ней и ее спутнику — даже такая мелочь способна смутить впечатлительную леди, и она может выпалить "нет" или "я не готова" просто потому, что сбита с толку этим внезапно возникшим ажиотажем.
Но есть и те, кто считает, что можно было бы поступить куда более тактично:
Умная бы так прелюдно не отказывала, она должна была быть благодарна парню за такой смелый поступок, пусть и не взаимный. А отказать можно и потом наедине и вежливо.
Да, слышать отказ на предложение руки и сердца от любимой девушки, безусловно, обидно. Но однажды чудо обязательно произойдет, важно лишь найти во всех смыслах своего человека.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Когда поняли, что умираю, потребовали квартиру»57
Что убивает вас в вашей же квартире61
Назван продукт, помогающий сжигать калории во сне4
Японская принцесса отказалась от статуса ради любви3
«Пуговке» из «Папиных дочек» исполнилось 17 лет
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
00:47
Японская принцесса отказалась от статуса ради любви
Любовь
00:15
«Волочковой нужно отделиться от мамы»
Звёзды
03:10
Интересные факты о Джоне Ленноне
Другое
10:56
Звезды, попавшие в шоу-бизнес случайно
Звёзды
10:49
Как избавиться от жизненного сценария
Психология
03:00
Российские звезды, лишенные вкуса
Мода Звёзды
04:48
Красавцы-кумиры, о которых сегодня забыли
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение