На что идут парни, чтобы произвести впечатление в постели

Хоть девушки и часто жалуются на мужской эгоизм в постели, далеко не все парни заботятся только о своем удовольствии. Мы собрали истории девушек о том, как мужчины пытались впечатлить их разными эротическими приемами. Скажем прямо — иногда лучше бы они этого не делали.

Сомнительная романтика

Анна, 27 лет

Это должен был быть наш первый секс. Заранее желание заняться любовью мы никак не озвучивали, но когда я ехала к нему домой, уже было понятно, к чему все идет. Парень посадил меня в своей комнате, поставил тарелку с фруктами и скрылся. Еще минут 20 я одиноко жевала яблоки, пока он не позвал меня откуда-то — оказалось, из ванной. Захожу — лежит. В ванне. Голый. Свое сокровище целомудренно прикрыл пеной. Говорит голосом Артура Пирожкова : «Раздевайся, ныряй ко мне».

Меньше всего в этот момент мне хотелось секса. Но от неожиданности я так опешила, что разделась и залезла в ванну. Лежим друг напротив друга. Голые. Тут он берет и гладит своей ногой мою грудь. Ощущения отвратительные. Хуже этого только то, что потом он погладил меня по щеке. Ногой.

Тут мое оцепенение, как рукой сняло. Встала, схватила полотенце и подытожила романтик словами: «Боже, какая гадость». Может, все это выглядело бы иначе, будь мы давно в отношениях. Но на этом свидании мое участие в его порнокомедии закончилось.

Животная страсть

Наташа, 32 года

Встретила мужчину — обаятельный, интересный, симпатичный, тонкий. Меньше всего я ждала подвоха от нашей близости. С размерами у него все в порядке, что делать — тоже знает, но вот звуковое сопровождение никуда не годится. Первые подозрения возникли еще на стадии прелюдии, когда он начал протяжно мычать во время поцелуя. Я делала вид, что ничего не происходит. Когда перешли к раздеванию, мычание сменилось рычанием, он издавал что-то похожее на «рррррррр», и это совсем не напоминало льва и уж тем более не было сексуальным. Во время секса к рычанию добавились громкие выкрики «ооооо!». Все вместе это звучало просто отвратительно.

Во время оргазма он заорал мне в ухо: «Да, да, да!», впрочем, после нескольких минут «ррррррроооооооо!» я уже ничему не удивлялась.

Когда все закончилось, я решила мягко спросить, всегда ли он так странно себя ведет. Он помялся, но признался, что делал все это для меня, старался быть сексуальным, и так, по его мнению, должно выглядеть возбуждающее поведение.

Поразить размером

Оля, 25 лет

У моего парня с самого начала отношений была странная привычка — перед сексом обязательно в душ. Чистоплотность я ценю, но это граничило с маниакальностью. Не важно, у него все происходило или у меня, он никогда не шел в ванную заранее до моего прихода, а только непосредственно перед интимом. И главное, сумка с чистым бельем всегда с собой. Секрет открылся, когда мы уже стали жить вместе, и имя ему — гидропомпа. Это такое устройство для увеличения члена. Засовывает он свой орган в эту штуку, 15 минут вакуумного массажа, и готово. Член становится больше и в длине, и в обхвате, плюс эрекция превосходная (хотя с этим, как он уверяет, все и так было в порядке).

Так я узнала, что мой мужчина очень комплексовал по поводу своих размеров и боялся меня разочаровать. Размеры, кстати, вполне заурядные, ничего критичного. В общем, убедила я его, что владение инструментом в этом деле важнее габаритов. Хотя приятно, что он так переживал о моем удовольствии.

Сейчас мы друг от друга ничего не скрываем. Гидропомпу оставили, прочитала, что полезно для эрекции и мужского здоровья, так что пусть забавляется. Что такое вакуумная помпа для увеличения члена

Старый добрый стрип

Женя, 23 года

На 8 марта мой парень решил сделать мне эротический сюрприз. Так и объявил, что в постели меня ждет что-то необычное. Я представляла свечи, музыку, эротический массаж (раньше у нас таких вечеров не было). Музыка и правда была, а вот с остальным я промахнулась. Он попросил меня сесть на кровать, принес шампанское, фрукты и ушел готовиться. Потом заиграла медленная композиция и вплывает он — в стрингах. Прошла еще наверное целая минута, прежде чем я поняла, что он делает. Это был эротический танец.

Мужчина в стрингах для меня само по себе было шоком, а тут он еще и двигал бедрами (надо заметить, что парень мой вообще ни разу не танцор). При этом у него было лицо бывалой шлюхи, но в целом вид серьезный и сосредоточенный.

Я изо всех сил старалась не смеяться. Благо был полумрак, и можно было периодически незаметно отводить глаза в особенно нелепые моменты. Когда все закончилось, парень рассказал, что серьезно готовился, посмотрел несколько видео. Критиковать я, конечно, не стала, все-таки для меня старался. Но и восторга большого не выражала, чтобы не стимулировать в нем такую творческую активность.