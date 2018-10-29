Ещё
Признаки сексуальной совместимости с партнером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Признаки сексуальной совместимости с партнером 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Секc — это самое эмоциональное и чувственное, что вы можете испытать вместе со своим партнером.
Удивительно то, что многие люди до сих пор не знают, что поначалу секc может быть странным, неловким и смущающим. Вам потребуется немало времени чтобы построить хорошую сексуальную химию и совместимость с вашим партнером. Некоторым парам так и не удается достичь совместимости в сексе. Тем не менее, cекc — всегда хороший опыт независимо от того, был ли он неловким или нет. Именно поэтому многие готовы испытывать это чувство неловкости и смущения в начале сексуальных отношений с новым партнером. Не секрет, что сексуальную совместимость можно построить, а это необходимо всем парам, которые настроены на длительные отношения.
Секc — это самое эмоциональное и чувственное, что вы можете испытать вместе со своим партнером и именно поэтому очень важно, чтобы партнеры доверяли друг другу. Вам следует обсудить многое для того, чтобы достичь ощущения комфорта друг с другом и стабильности. К примеру, ваши ожидания от своего партнёра в физическом плане, а также желания, границы и правила, которые могут быть как физическими, так и эмоциональными.
Если вы с вашим партнёром будете вести активную и здоровую сексуальную жизнь — в один момент вы сможете достичь ощущения комфорта друг с другом и cекcуальной совместимости. Люди ошибаются, когда думают, что cекc играет не такую уж и важную роль в современных отношениях. Если вы стремитесь достичь cекcуальной совместимости со своим партнером, значит вы готовы работать над своими отношениями. С каждым днем ваша любовь растет и вы проявляете ее в разных аспектах ваших отношений.
Так как же вы сможете понять, что вы и ваш партнёр достигли cекcуальной совместимости? Существует несколько признаков, которые вам в этом помогут. Если в этих нижеуказанных признаках вы узнали себя, значит вы сексуально совместимы.

1. Вы чувствуете себя комфортно без одежды рядом с вашим партнёром

Если вы ведёте активную сексуальную жизнь, значит вы сможете чувствовать себя комфортно друг с другом без одежды даже не во время секcа. Вы уже видели друг друга обнаженными много раз и сможете комфортно себя чувствовать и ходить по дому без одежды в присутствии своего партнера. Для вас абсолютно нормально сидеть рядом на диване или лежать в кровати без одежды, либо же принимать ванну вместе.

2. Вы можете быть полностью честны и открыты друг с другом касательно своих сексуальных желаний

Вы оба можете спокойно обсуждать друг с другом даже свои самые дикие фантазии. Вы достигли такого уровня в ваших отношениях, что оба готовы попробовать что-то новое чтобы порадовать друг друга, либо же добавить немного остроты в вашу сексуальную жизнь. Вы без проблем можете предложить своему партнёру попробовать новые позы или техники чтобы внести немного разнообразия.

3. Вы всегда можете говорить о сексе без стеснения или смущения

Многие люди чувствуют неловкость разговаривая о сексе со своим партнёром в первое время. С вашим партнёром, вы чувствуете себя абсолютно комфортно разговаривая о сексе. Вы сексуально совместимы друг с другом и вы это знаете. Между вами летают искры, которые никто не в силах погасить.
Карельские вести: последние новости
11 девушек рассказывают, как они поняли, что любят женщин 6 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВЫ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИЦА, А НЕ ЕГО ДЕВУШКА 11 СПОСОБОВ ВЫБРАТЬ МУЖЧИНУ ДЛЯ ЖИЗНИ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки — о своей любви к женщинам: личный опыт
Почему вы его любовница, а не девушка
Назван продукт, помогающий сжигать калории во сне5
«Когда поняли, что умираю, потребовали квартиру»69
Как выглядит русская Анджелина Джоли11
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
00:47
Японская принцесса отказалась от статуса ради любви
Любовь
00:15
«Волочковой нужно отделиться от мамы»
Звёзды
03:10
Интересные факты о Джоне Ленноне
Другое
10:56
Звезды, попавшие в шоу-бизнес случайно
Звёзды
10:49
Как избавиться от жизненного сценария
Психология
03:00
Российские звезды, лишенные вкуса
Мода Звёзды
04:48
Красавцы-кумиры, о которых сегодня забыли
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение