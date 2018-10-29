Признаки сексуальной совместимости с партнером

Секc — это самое эмоциональное и чувственное, что вы можете испытать вместе со своим партнером.

Удивительно то, что многие люди до сих пор не знают, что поначалу секc может быть странным, неловким и смущающим. Вам потребуется немало времени чтобы построить хорошую сексуальную химию и совместимость с вашим партнером. Некоторым парам так и не удается достичь совместимости в сексе. Тем не менее, cекc — всегда хороший опыт независимо от того, был ли он неловким или нет. Именно поэтому многие готовы испытывать это чувство неловкости и смущения в начале сексуальных отношений с новым партнером. Не секрет, что сексуальную совместимость можно построить, а это необходимо всем парам, которые настроены на длительные отношения.

Секc — это самое эмоциональное и чувственное, что вы можете испытать вместе со своим партнером и именно поэтому очень важно, чтобы партнеры доверяли друг другу. Вам следует обсудить многое для того, чтобы достичь ощущения комфорта друг с другом и стабильности. К примеру, ваши ожидания от своего партнёра в физическом плане, а также желания, границы и правила, которые могут быть как физическими, так и эмоциональными.

Если вы с вашим партнёром будете вести активную и здоровую сексуальную жизнь — в один момент вы сможете достичь ощущения комфорта друг с другом и cекcуальной совместимости. Люди ошибаются, когда думают, что cекc играет не такую уж и важную роль в современных отношениях. Если вы стремитесь достичь cекcуальной совместимости со своим партнером, значит вы готовы работать над своими отношениями. С каждым днем ваша любовь растет и вы проявляете ее в разных аспектах ваших отношений.

Так как же вы сможете понять, что вы и ваш партнёр достигли cекcуальной совместимости? Существует несколько признаков, которые вам в этом помогут. Если в этих нижеуказанных признаках вы узнали себя, значит вы сексуально совместимы.

1. Вы чувствуете себя комфортно без одежды рядом с вашим партнёром

Если вы ведёте активную сексуальную жизнь, значит вы сможете чувствовать себя комфортно друг с другом без одежды даже не во время секcа. Вы уже видели друг друга обнаженными много раз и сможете комфортно себя чувствовать и ходить по дому без одежды в присутствии своего партнера. Для вас абсолютно нормально сидеть рядом на диване или лежать в кровати без одежды, либо же принимать ванну вместе.

2. Вы можете быть полностью честны и открыты друг с другом касательно своих сексуальных желаний

Вы оба можете спокойно обсуждать друг с другом даже свои самые дикие фантазии. Вы достигли такого уровня в ваших отношениях, что оба готовы попробовать что-то новое чтобы порадовать друг друга, либо же добавить немного остроты в вашу сексуальную жизнь. Вы без проблем можете предложить своему партнёру попробовать новые позы или техники чтобы внести немного разнообразия.

3. Вы всегда можете говорить о сексе без стеснения или смущения

Многие люди чувствуют неловкость разговаривая о сексе со своим партнёром в первое время. С вашим партнёром, вы чувствуете себя абсолютно комфортно разговаривая о сексе. Вы сексуально совместимы друг с другом и вы это знаете. Между вами летают искры, которые никто не в силах погасить.