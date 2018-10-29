Как выбрать мужчину для жизни и не пожалеть

Несколько практических и научных способов выбрать мужчину для жизни от доктора психологии Клариссы Пинколы Эстес!

Есть в характере качества, определяющие способность человека к созданию долгосрочных отношений. Они не имеют иерархии, каждое одинаково важно. При выборе будущего мужа ориентируйтесь на наши подсказки.

Итак, если вы хотите, чтобы ваши отношения были стабильными и прочными, необходимо сделать следующее:

Закройте глаза и отдайтесь чувствам. Что вы думаете об этом человеке? Пробуйте! Представьте, что вы слепы и по-другому не можете. Что скажете о доброте, верности, проницательности, преданности? А как насчет заботы о вас, о самом себе, как о взрослом независимом существе? Задавайте себе те вопросы, которые вас интересуют. Ваши мысли проявят истину. Эмоционально вы раскроетесь больше без созерцания его внешности.

Выясните, обучаем ли он? Существует одно главное различие между человеком, который может стать партнёром для долгих отношений и тем, кто будет партнёром лишь на короткий срок. И эта отличительная черта — способность учиться. Тот, кто не хочет видеть привычное в новом свете, кто не является любознательным по своей природе, часто закрывается и говорит: «нет, всё может быть только так или так». Для долгосрочных отношений надо выбирать того, кто способен расти и развиваться. Мир не стоит на месте, надо уметь подстраиваться под внешние изменения. Тогда спустя несколько совместных лет вам не будет скучно друг с другом, вы будете развиваться, и будете удивлять друг друга.

Найдите того, кто обладает некоторыми женскими качествами, а именно: силой и чувственностью. Сила — это дерево. Его может ударять ветер, но из-за своей гибкости оно будет двигаться вместе с ветром. За ветром. Не будет иметь способностью гнуться, сломается. Чувственность — восприятие происходящего вокруг. Любая женщина жаждет внимания, а без этого качества мужчина проявить любовь не сможет. Если вы хотите слышать комплименты не только в день рождения, обратите внимание на чувственность мужчины. Кстати, можно обладать огромным потенциалом для того, чтобы быть добрым и любящим, но если нет желания развивать этот потенциал, ничего не будет в итоге.

Попытайтесь увидеть под маской чужую боль. Существует много способов, с помощью которых люди маскируют боль, и вы можете не догадаться о том, что кого-то обидели. Случается, что человек прошел в предыдущих отношениях этапы разочарования в идеале и травмирован этим опытом. Важно не бояться демонстрировать боль и способность чувствовать чужую. Чем более откровенно вы расскажете своему мужчине, какие из его действий причиняют вам боль, тем выше вероятность, что «удары в больное место» никогда не повторятся. Без периодов напряжения не обойтись, но если вы продолжаете молчать, маскироваться, он так никогда не узнает, что своими словами или поступками причиняет вам боль. Не надо думать, что открывшись, вы становитесь уязвимой. Вы выбираете мужчину для жизни, есть ли смысл себя обманывать и маскировать больные точки? Беспокойство должно вызвать отсутствие какой-либо реакции. Значит, это не тот человек, которого вы ищите.

Найдите человека с увлечением и богатым внутренним миром. Не важно что это будет за хобби — резьба по дереву и разведение голубей -выбирайте того, кто идёт собственным путём и воспринимает вас, как партнёра в этом путешествии. Такой увлеченный человек способен соединяться с другим, но при этом оставаться цельным. В любых отношениях есть циклы, когда хочется слиться воедино, и когда появляется необходимость быть в отдалении друг от друга. Увлеченный человек никогда не будет мелочным и придирчивым. Он как никто понимает, что любому хобби нужно уделять время и деньги. И не будет контролировать вас в личных тратах.

Лучше выбрать того, кто разделяет ваши увлечения. Или вы интересуетесь его хобби всерьез. Это как сберегательный счёт. Вы что-то вдвоем мастерите, это сохраняется в памяти и становится клеем, который соединяет вас. Воспоминания нужны для того, чтобы сохранить счастливые моменты. Если нет положительных совместных воспоминаний, сложно вместе пережить трудные времена. А они случаются даже в самой счастливой семье. Общее увлечение подарит новые темы для общения друг с другом, расширит кругозор и подарит радость от совместного созидания.

Выберите человека, который разделит ваши ценности. Дети, деньги, количество членов семьи, гендерные роли, религия и т.д. Эти вопросы желательно обсуждать до того, как вступать в долгосрочные отношения. Общие ценности позволяют снизить напряжение, которое возникает в ходе развития отношений. Оговоренные вопросы планирования бюджета и методы воспитания детей, позволят сократить поводы для ссор, если ваше мнение совпадает с мнением вашего мужчины.

Выберите того, кто может посмеяться над собой. Ценность юмора в семейной жизни давно обозначена психологами. Невинная шутка способна разжечь скандал, если ваш партнер лишен самоиронии. Если чувства юмора нет совсем, возвращаемся к пункту №2 (способность учиться).

Определите, с чем вы можете мириться, а с какими характеристиками — нет. Алкоголизм, азартные игры, наркотики сюда не относятся. Это не характеристики, а болезнь, не совместимая с долгосрочными отношениями. Не соблазняйтесь мыслью, что с его раздражающей привычкой вы сможете со временем смириться. Этот недостаток будет постоянно вам «мозолить глаза». Не обольщайтесь, это никогда не станет для вас милым и незаметным. Определите вещи, на которые вы сможете спокойно «закрыть глаза», а какие допустить в своей жизни не можете. В своем выборе действуйте жестко, тогда вам не придется «скрипеть зубами», когда неприемлемая для вас мужская привычка будет многократно повторяться в семейной жизни.

Станьте ему другом. Хотите ли вы делать для своего партнёра то же, что делаете для своего друга? Сидите и слушаете его часами, разговариваете о том, о чём он хочет поговорить, делаете то, что он хочет делать. Это не обозначает, что вы должны удовлетворять абсолютно все его требования и потребности. Но иногда — да. Представьте разницу, что вы готовы сделать для друзей, а что — для любимого человека. Это многое прояснит.

Убедитесь, что тот, кого вы выбрали — делает вашу жизнь интереснее, насыщеннее, лучше. А не наоборот. Он привносит в нее свою энергию, свой свет, свой заряд. Тем самым, делая вас еще более счастливой.