Чего не стоит делать, приглашая мужчину в постель

Пожалуй, только в фильмах мужчина готов к тому, чтобы заниматься сексом с любимой женщиной, и каждый, даже самый крошечный, намек воспринимает как приглашение в постель. В реальной жизни все обстоит немного не так.

С мужчиной нужно быть прямолинейной и честной, если хочешь, чтобы все твои «знаки» он считал правильно. Например, приглашаешь мужчину домой с просьбой починить кран или почистить компьютер от вирусов, а уже потом, вооружившись самым сексуальным нарядом и бутылкой вина, отчаянно пытаешься его соблазнить. Он же никак не может понять, чем вызвано повышение градуса сексуальности. Если хочешь заняться сексом с мужчиной, лучше не скрывать своих намерений, а сказать достаточно прямо. Тогда он будет иметь в виду, что ожидает его вечером, успеет подготовиться, и свидание с большей вероятностью закончится так, как задумывалось. Эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets рассказали нам о том, какие ошибки можно допустить, приглашая мужчину на секс.

Ты выбираешь не то время

Мужчины, которые в любую секунду хотят секса, — это тоже скорее из области фантастики. В реальной жизни мужчина может быть не настроен на секс в конкретный момент, он может устать после работы, не выспаться или думать совсем о другом. И в такие моменты приглашение на секс будет скорее раздражающим фактором, чем приятным бонусом. Лучше всего научиться по каким-то невербальным жестам (взглядам, движениям) понимать, в каком настроении находится мужчина. А если ты уже предложила мужчине секс, но видишь, что он не настроен им заниматься, лучше ослабить «хватку» и не давить на партнера.

Ты слишком настойчива

Мужчины, конечно, любят, когда женщина проявляет инициативу в постели, но набрасываться на бедного партнера, словно ты тигрица, — не совсем лучшая тактика. В большинстве случаев мужчина хочет чувствовать себя завоевателем и обольстителем, а не завоеванным и обольщенным. Поэтому все, что требуется от тебя, — это подыгрывать ему в игре, где ты изображаешь косулю, а он — льва.

Ты спешишь

Этот пункт касается новых отношений, в которых интимная составляющая пока не реализовалась. Вообще, условный вопрос о том, после какого свидания можно предлагать секс, до сих пор остается открытым, а женские форумы пестрят сообщениями о том, что если женщина предлагает секс сама и до третьего свидания, то мужчина обязательно примет ее за легкодоступную и беспринципную. Для того чтобы не ошибиться с приглашением на секс, стоит поговорить об этом с партнером заранее. Выяснить, что он считает приемлемым, а что нет. Например, некоторые мужчины не любят тянуть быка за рога и предпочитают заняться сексом сразу же после первого ужина, если женщина понравилась ему, а он — ей. Другие же предпочитают растянуть конфетно-букетный период подольше. Выясни мнение партнера относительно первого секса, и гарантированно не ошибешься, предлагая уединиться.

Ты руководствуешься только своими желаниями

Например, предлагаешь мужчине практиковать определенный вид секса или задаешь конкретное настроение (грубый секс, нежный, быстрый и так далее). Не стоит забывать, что секс складывается из желания двоих человек, а это значит, что предпочтения мужчины и его текущие желания не стоит сбрасывать со счетов. Если в данный момент тебе хочется излишней грубости, а ему, наоборот, нежности, лучше прийти к компромиссу, а не стоять на своем. Во-первых, это считается уважительным по отношению к желаниям партнера, а во-вторых, даст ему толчок в мысли о том, что если ты учитываешь его желания, то и ему бы стоило относиться к твоим более внимательно.

Ты играешь в одни ворота

Секс нужен для того, чтобы все участники процесса получили удовольствие. Но если твоей целью является только реализация своих сексуальных потребностей, возможно, стоит задуматься о чувствах партнера. Игра в одни ворота может сработать внутри схемы «секс ради секса», когда партнеры изначально договариваются об отсутствии обязательств друг перед другом. Но если ты предлагаешь давнему партнеру секс, чтобы удовлетворить исключительно свои потребности, то это больше похоже на использование и обман. А в отношениях ни один человек не хочет быть использованным и обманутым.