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Почему любители острого — лучшие любовники
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Почему любители острого — лучшие любовники 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: pixabay.com

1. Мужчины, любящие острое, имеют больше тестостерона

Мужчины с уровнем тестостерона выше среднего чаще любят острую пищу, говорится во французском исследовании. Это, в общем, значит, что фанаты перца чили хотят секса чаще и готовы им заниматься дольше, чем остальные.
Учёные провели исследования, и пришли к выводу: всё дело — в капсаицине. Это вещество содержится в больших количествах в перце чили. И оно в той же степени связано с социальном доминированием, агрессией и «смелом поведении», что и тестостерон.

2. Мужчины, которые любят поострее, дольше живут

Это доказало исследование, опубликованное в BMJ. На этот раз китайские специалисты изучили медицинские карты 485 тыс. своих сограждан. Оказалось, что любители острого (включая тех, кто имел от этого проблемы с желудком) в целом имеют намного меньший риск преждевременной смерти, чем все остальные.
Если быть точнее, то те, кто почти каждый день ест острую пищу, имеют на 14% больший шанс дожить до глубокой старости, да и к раку и проблемам с сердцем они более устойчивы.

3. Они чаще рискуют и пьют шампанское

Люди, обожающие пряную пищу, чаще рискуют и обычно больше зарабатывают, установила Надя Барнс, доцент диетологии из лаборатории Джона Хейса. Корни этого явления она предлагает искать в нейробиологии и психологии.
По ее словам, у альфа-самцов и женщин, обожающих приключения и риск, есть одна общая особенность: они по-другому воспринимают вкус, чем все остальные. Они чаще любят соленое и острое. Предпочитают сухие вина. Как возникает связь между пеперонни и тягой к риску (в том числе, предпринимательскому), Барнс установить пока не удалось. Но она продолжает биться над разгадкой.
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