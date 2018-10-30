Какие советы давала первая женщина-эксперт по сексу

Первая женщина-эксперт по сексу всегда была готова дать совет

Во времена, когда о сексе было не принято говорить вслух, Мэри Стоупс обращалась с советами ко всем замужним женщинам. Она стала «первопроходцем» на пути в эпоху, когда женщины получили возможность самим распоряжаться своим телом. Стоупс требовала, чтобы женщинам дали право на удовольствие от секса. Тогда это обернулось настоящим скандалом!

В начале ХХ века ни о каком сексуальном образовании в школах даже речи быть не могло. Общество было слишком зажатым, чтобы говорить о сексе. С другой стороны, бордели в те времена поистине процветали. И именно тогда Мэри Стоупс написала книгу под названием «Любовь в браке» (Married Love).

Стоупс стала первой современной «советчицей по почте». Мужчины и женщины обращались к ней за советами относительно интимной сферы. Временами она получала до 1000 писем в неделю.

Опасности секса

Люди были не просто непросвещенными в области секса — секс в те времена вообще был опасной штукой. Еще не существовало эффективных лекарств для лечения заболеваний, передающихся половым путем, так что, заразившись, люди рисковали болеть всю оставшуюся жизнь. Многие женщины умирали при родах, поэтому они боялись секса, при котором могли забеременеть. В свою очередь, «приличные» мужчины боялись потакать «животным» инстинктам и искали возможности для исполнения «супружеского долга» таким образом, чтобы женщине не пришлось страдать без нужды.

Всеобщее мнение было таково, что для женщин секс является чем-то неприемлемым — до тех пор, пока Мэри Стоупс 100 лет назад не издала свою книгу с советами. Она утверждала в ней, что секс не может быть ненавистной обязанностью, а должен доставлять удовольствие и мужчинам, и женщинам. Этот тезис молодой исследовательницы был поистине шокирующим. Стоупс писала: «Каждый мужчина должен понимать, что он, женясь, не заполучает женщину раз и навсегда. Он должен добиваться ее перед каждым отдельно взятым половым актом».

Время перемен

Книга Стоупс стала настоящей сенсацией и продавалась на удивление активно. И надо сказать, что начались новые, подходящие для этого времена. Первая мировая война открыла «новую главу» — мир XIX века пошел ко дну. Началась эра наемных рабочих, массового производства товаров народного потребления, а также газет и журналов. А еще началось время женщин. Эмансипация и самостоятельность «слабого пола» еще не стали чем-то самим собой разумеющимся, но уже перестали быть экзотикой. Молодая ученая сама была частью этой трансформации — и точно уловила «веления времени». Она помогала своим читательницам взять собственное тело под контроль.

В Британской библиотеке сохранилось более 10 тысяч писем в адрес Стоупс. Они вполне точно отражают страхи и надежды, царившие в те времена в британских спальнях.

Отрывки из писем

«Я молодая мать двух прекрасных детей. Во время родов я чувствовала себя ужасно. Врач сказал мне, что мне больше нельзя иметь детей. Вы не могли бы подсказать мне, как можно предотвратить новую беременность?»

«Одна подруга попросила меня помочь ей собрать достоверную информацию по следующей теме: она собирается замуж — за человека, который намного моложе ее. Ей 61 год, и, конечно, у нее некоторое время назад прекратились месячные. Она боится, что у нее больше нет шансов стать матерью. Это так?»

«Сегодня вечером я прочитала Вашу книгу «Любовь в браке" и не могу пойти спать, не поблагодарив Вас за большую надежду на будущее моей семейной жизни, которую мне подарила эта книга».

«Когда Вы в Вашей важной книге «Любовь в браке" поднимаете вопрос поз, я думаю, что, прожив больше 20 лет в необычайно счастливом браке, могу позволить себе добавить пару слов к тому, что написали Вы.

Я не думаю, что опыт женщины, сказавшей Вам, что она каждый раз чувствует себя раздавленной, нетипичен. Я сама знакома с прекрасной молодой женщиной, которая утверждает, что хотела бы, чтобы ее муж не был таким тяжелым.

Это потрясает — думать о том, что ее нежное тело напрягается и зажимается под тяжестью мужчины. Это, пожалуй, глупо и бессмысленно».

«Я пишу, чтобы попросить Вашего совета. Мне всего 27 лет, а у меня пятеро детей — старшему 9 лет, а младшему 18 месяцев. Мой муж не имеет работы, и я постоянно — каждый месяц — волнуюсь, потому что не хотела бы больше иметь детей. Надеюсь на скорый ответ».

«Подскажите, пожалуйста, где можно найти приборы по контролю над рождаемостью, о которых вы писали в Вашей книге? Мне не хватает смелости, чтобы пойти в магазин. Старшая сестра сказала мне, что нужно обратиться в женскую клинику, но поскольку она не сказала, что именно мне нужно спросить, я туда не пошла».

«Вам стоило бы написать что-нибудь об узких раздельных кроватях, завезенных к нам из стран на континенте. Я не понимаю, как они могли бы помочь паре занять удобные позиции, но сами мы ими никогда не пользовались».

«У нас есть прекрасная маленькая дочка. У нас еще раньше родились трое детей, но она стала первой, кому удалось выжить. После ее рождения у меня больше не было настоящей связи с женой, потому что я боюсь, что ей снова придется испытать боль, связанную с потерей ребенка. Она сама тоже больше не хочет иметь детей.

Тем не менее мы оба любим радости семейной жизни. Я ласкаю ее пальцами, а она крепко обхватывает руками мою «личность". Но у меня есть ощущение, что мы совершаем что-то непристойное, и я не знаю, что с этим делать.

Я не хочу называть свое имя, но, может быть, Вы выскажетесь на эту тему в Вашей новой книге?»

«Не говорит ли о дурном состоянии духа то, что мужчина поддается своей потребности в блуде или что женщина поддается своему желанию предаться блуду?

Даже если они женаты — если только их целью не является беременность. Ничто не лишает дух достоинства так, как эта форма легального блуда. Почему Вы не советуете пойти единственным чистым путем — путем воздержания?»

«Возвращайся в свою Шотландию и проповедуй эти грязные дела там! Приличным англичанам омерзительны твои грязные предложения из «Любви в браке"!»

«Прошу Вашего совета, потому что очень обеспокоена. С мужчиной, за которого я в этом году выйду замуж, несколько недель назад произошел несчастный случай. Когда я помогала ему снять испачканную кровью одежду, я вдруг заметила, что его половые органы очень увеличились в размерах. С тех пор меня беспокоит мысль о семейных отношениях, потому что я сама в этом плане не отличаюсь большими размерами. Вы не могли бы подсказать, что мне делать? Я была бы Вам признательна, если бы Вы ответили мне прямо, потому что у меня нет ни матери, ни сестры, которым я могла бы задать этот вопрос. А друзей я спрашивать об этом не хочу, а то они могут подумать, что я слишком тороплюсь в этом смысле».

Хотя заслуги Мэри Стоупс в области медицинского просвещения женщин весьма велики, ее деятельность нельзя назвать бесспорной. Как и многие другие сексологи того времени, она занималась продвижением социально-дарвинистских тезисов — вплоть до евгеники.