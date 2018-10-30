Как устроить личную жизнь без интернета

В наши дни познакомиться с кем-то для романтических отношений, казалось бы, несложно. Но на самом деле порой встречаешься с самыми неожиданными препятствиями! Вот несколько способов устроить свою личную жизнь без приложений для знакомств.

1. Спросить друзей

Сводничество мало кто любит, но если зайти с другой стороны и поинтересоваться, нет ли у кого-то приятных свободных знакомых, можно получить результат.

2. Предложить свидание тому, кто нравится

Оставим инициативу мужчинам прошлого, сейчас назначать свидание может любой человек! Даже если он удивится и откажется, это не значит, что так поступит любой.

3. Знакомство в книжном

Ненавязчивый разговор о том, какую книгу выбрать, быстро перейдет в обсуждение литературных предпочтений, а там и до кофе недалеко.

4. Прогулка с собакой

Одинокие мужчины с собаками вряд ли хотят прожить всю жизнь без партнера, так что попробовать стоит.

5. Сходить на мероприятие, организованное друзьями

Как минимум один знакомый человек у тебя там будет, и наверняка он позвал интересных людей!

6. Сходить в бар одной

Многим это напомнит сцены из фильмов, а на самом деле потенциал для знакомства не так уж и мал.

7. Потренировать улыбку

У некоторых людей на лице написано «не подходи», а они об этом и не подозревают. В любом случае, открытая улыбка всегда пригодится.

8. Заняться волонтерством

Не нужно этого делать, если душа не лежит помогать деревьям или бездомным. Но если тебе нравится, то там можно встретить массу интересных людей.

9. Поддержать его комментарий

В комментариях к постам в соцсетях рождаются не только дискуссии. За одной точкой соприкосновения последуют новые.

10. Отправиться в путешествие

Ты не только увидишь новые города и страны, но и новых людей!

11. Вернуть контакт из прошлого

Шансов мало, но если когда-то вы были друг другу интересны, может, и сейчас сработает.