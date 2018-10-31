Как выйти замуж: советы из 50-х 

В 21 веке достаточно выйти в Сеть, чтобы найти себе пару, но 50-х об интернете еще ничего не знали. Поэтому, чтобы отыскать свою вторую половинку, приходилось выходить на улицу.
В 1958 году американский журнал McCall's опубликовал статью, в которой были написаны советы для девушек, как найти себе достойного спутника жизни.
McCall's
Многие из этих советов очень любопытные и довольно смелые даже сегодня. Вот несколько из них:
- Заведите себе собаку и гуляйте с ней.
- Сломайте машину в каком-нибудь богатом квартале.
- Посещайте вечернюю школу. На вечерние занятия приходит больше мужчин, чем женщин.
- Обратите внимание на города, где мужчин больше, чем женщин.
- Читайте некрологи, чтобы найти овдовевших мужчин.
- Начните играть в гольф.
- Вместо одного большого отпуска возьмите несколько коротких, и проведите их в разных местах.
- Кормите голубей в парке, сидя на лавочке.
- Найдите работу в медицинском или юридическом колледже
- Станьте медсестрой или стюардессой.
- Спросите у ваших друзей, нет ли у них в офисе незамужних мужчин, которые подошли бы вам.
- Заблудитесь на трибуне во время футбола.
- Дружите с более привлекательными девушками. Возможно у них остались красивые и умные бывшие.
- Меняйте свое место жительства чаще.
McCall's
Далее идут советы для тех девушек, которые нашли себе партнера, но замуж их еще не позвали:
- Смейтесь над его шутками.
- Научитесь печь вкусные яблочные пироги.
- Если вы красите волосы, придерживайтесь одного оттенка волос.
- Говорите своему партнеру, что он красивый.
- Позаботьтесь о себе, мужчины не любят больных девушек.
- Загорите.
- Сядьте на диету, если вы понимаете, что она вам нужна.
- Не говорите ему о свой аллергии.
- Не суетитесь.
- Никогда не показывайте ему, что карьера для вас важнее замужества.
McCall's
McCall's
McCall's
Можно сделать вывод, что в 50-х найти достойного мужа было довольно нелегко. Особенно когда вам запрещено болеть и нужно печь яблочные пироги как шеф-повар.