Как выйти замуж: советы из 50-х

В 21 веке достаточно выйти в Сеть, чтобы найти себе пару, но 50-х об интернете еще ничего не знали. Поэтому, чтобы отыскать свою вторую половинку, приходилось выходить на улицу.

В 1958 году американский журнал McCall's опубликовал статью, в которой были написаны советы для девушек, как найти себе достойного спутника жизни.

McCall's

Заведите себе собаку и гуляйте с ней.

Сломайте машину в каком-нибудь богатом квартале.

Посещайте вечернюю школу. На вечерние занятия приходит больше мужчин, чем женщин.

Обратите внимание на города, где мужчин больше, чем женщин.

Читайте некрологи, чтобы найти овдовевших мужчин.

Начните играть в гольф.

Вместо одного большого отпуска возьмите несколько коротких, и проведите их в разных местах.

Кормите голубей в парке, сидя на лавочке.

Найдите работу в медицинском или юридическом колледже

Станьте медсестрой или стюардессой.

Спросите у ваших друзей, нет ли у них в офисе незамужних мужчин, которые подошли бы вам.

Заблудитесь на трибуне во время футбола.

Дружите с более привлекательными девушками. Возможно у них остались красивые и умные бывшие.

Меняйте свое место жительства чаще. Многие из этих советов очень любопытные и довольно смелые даже сегодня. Вот несколько из них:

McCall's

Смейтесь над его шутками.

Научитесь печь вкусные яблочные пироги.

Если вы красите волосы, придерживайтесь одного оттенка волос.

Говорите своему партнеру, что он красивый.

Позаботьтесь о себе, мужчины не любят больных девушек.

Загорите.

Сядьте на диету, если вы понимаете, что она вам нужна.

Не говорите ему о свой аллергии.

Не суетитесь.

Никогда не показывайте ему, что карьера для вас важнее замужества. Далее идут советы для тех девушек, которые нашли себе партнера, но замуж их еще не позвали:

McCall's

McCall's

McCall's

Можно сделать вывод, что в 50-х найти достойного мужа было довольно нелегко. Особенно когда вам запрещено болеть и нужно печь яблочные пироги как шеф-повар.