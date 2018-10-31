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Как выйти замуж: советы из 50-х
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Как выйти замуж: советы из 50-х 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В 21 веке достаточно выйти в Сеть, чтобы найти себе пару, но 50-х об интернете еще ничего не знали. Поэтому, чтобы отыскать свою вторую половинку, приходилось выходить на улицу.
В 1958 году американский журнал McCall's опубликовал статью, в которой были написаны советы для девушек, как найти себе достойного спутника жизни.
McCall's
Многие из этих советов очень любопытные и довольно смелые даже сегодня. Вот несколько из них:
  • Заведите себе собаку и гуляйте с ней.
  • Сломайте машину в каком-нибудь богатом квартале.
  • Посещайте вечернюю школу. На вечерние занятия приходит больше мужчин, чем женщин.
  • Обратите внимание на города, где мужчин больше, чем женщин.
  • Читайте некрологи, чтобы найти овдовевших мужчин.
  • Начните играть в гольф.
  • Вместо одного большого отпуска возьмите несколько коротких, и проведите их в разных местах.
  • Кормите голубей в парке, сидя на лавочке.
  • Найдите работу в медицинском или юридическом колледже
  • Станьте медсестрой или стюардессой.
  • Спросите у ваших друзей, нет ли у них в офисе незамужних мужчин, которые подошли бы вам.
  • Заблудитесь на трибуне во время футбола.
  • Дружите с более привлекательными девушками. Возможно у них остались красивые и умные бывшие.
  • Меняйте свое место жительства чаще.
McCall's
Далее идут советы для тех девушек, которые нашли себе партнера, но замуж их еще не позвали:
  • Смейтесь над его шутками.
  • Научитесь печь вкусные яблочные пироги.
  • Если вы красите волосы, придерживайтесь одного оттенка волос.
  • Говорите своему партнеру, что он красивый.
  • Позаботьтесь о себе, мужчины не любят больных девушек.
  • Загорите.
  • Сядьте на диету, если вы понимаете, что она вам нужна.
  • Не говорите ему о свой аллергии.
  • Не суетитесь.
  • Никогда не показывайте ему, что карьера для вас важнее замужества.
McCall's
McCall's
McCall's
Можно сделать вывод, что в 50-х найти достойного мужа было довольно нелегко. Особенно когда вам запрещено болеть и нужно печь яблочные пироги как шеф-повар.
Женский форум
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