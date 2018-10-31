Сколько секса должно быть в отношениях

Сколько не говори, что секс и любовь — разные вещи, количество интимной близости в паре тесно связывают с силой чувств. Когда подруга говорит, что они с парнем не идут завтракать и не ложатся спать, пока не получат оргазм, а вам с партнером достаточно пары раз в неделю — поневоле задумаешься, все ли у вас в порядке. Heroine разобрался, сколько секса должно быть в счастливых отношениях и что делать, если ваши с мужчиной желания не совпадают.

Насколько важна половая близость

Если обобщить результаты многочисленных исследований, секс — чуть ли не лекарство от всех болезней. Мы уже рассказывали, чем полезна мастурбация. От близости с партнером профит тот же, при условии, что вы получите от нее оргазм. В отношениях интимная жизнь важна не только для чувственного удовольствия и вашего здоровья. Секс создает прочную эмоциональную связь в паре.

Близость и связь — это человеческая потребность, — объясняет клинический психолог из Нью-Йорка доктор Санам Хафиз. — В длительных отношениях люди воссоединяются через секс. Вещества, которые выбрасываются в мозг во время полового акта, усиливают единение в паре.

Это происходит только в случае, если оба партнера получают удовольствие от интима. Для эмоциональной связи важен не столько сам сексуальный акт, сколько физическая близость — прикосновения, объятия, а также откровенность о своих предпочтениях и эротических фантазиях.

Как часто счастливые пары занимаются сексом

Результаты исследований по этому вопросу разнятся, что вполне ожидаемо, но в целом цифры не особо отличаются. По данным сотрудников американского Wilkes University, человек в возрасте 30-39 лет в среднем занимается сексом 86 раз в год, то есть это 1-2 половых акта в неделю. Исследование, опубликованное в Archives of Sexual Behavior, называет цифру 54 — это один раз в неделю. Такая периодичность названа оптимальной и в статье в Social Psychological and Personality Science. В исследовании, которое длилось около 40 лет, приняло участие 30 тысяч американцев.

По данным социологов, пары, которые занимались сексом чаще, чем раз в неделю, не считали свои отношения более счастливыми, чем те, кто придерживался «золотого стандарта». Но те, у кого секс был реже одного раза в неделю, чувствовали себя менее удовлетворенными.

Как отметила одна из авторов исследования, сотрудник Университета Торонто Эми Мьюиз:

Полученные нами результаты показывают, что «половинкам» семей следует поддерживать интимную связь с партнером, но при этом не обязательно заниматься этим каждый день.

Сколько секса должно быть в отношениях

Столько, сколько хочется вам с партнером. Сексологи советуют не ориентироваться на другие пары, героев ромкомов и советы друзей. У каждого свой уровень либидо, поэтому норма — это когда ты и твой партнер довольны вашей интимной жизнью. Кроме того, качество здесь важнее количества. Стоит стремиться не к определенной цифре, а к яркости ощущений, разнообразию и доверию.

Что делать, если у вас с партнером разный уровень сексуальной активности

Частая проблема в сексуальной жизни — одному из партнеров недостаточно секса. Если это не связано с физическими или психологическими проблемами, дело в разном уровне либидо — что абсолютно нормально. У таких отношений по-прежнему есть шанс, но вы оба должны быть готовы к компромиссам. Например, один из вас соглашается иногда удовлетворять партнера в одностороннем порядке, если чувствует, что ему секса не хочется. Другой обещает обуздать свои желания и периодически сублимировать сексуальную энергию во что-то другое. Так вы покажете, что уважаете особенности друг друга, и вам не придется скрывать свои эмоции и желания.

Очень важно не осуждать и не обвинять партнера, иначе вместо конструктивного диалога и поиска компромисса скатитесь к банальному: «ты думаешь только об одном» и «у тебя вечно голова болит».

В сексуальной жизни не должно быть никакого принуждения, только добровольные уступки и обоюдное желание доставить удовольствие партнеру.