Признаки того, что у мужчины давно не было интима

8 признаков того, что у мужчины давно не было интимных отношений

Отсутствие секса или воздержание на всех сказывается по-разному. И если женскую нервозность и стервозность народная мудрость привыкла объяснять простой фразой «да у тебя давно мужика не было!», то, как понять, что вот тот симпатичный и (как подсказали разговорчивые сотрудницы) неженатый коллега из соседнего отдела не просто одинок, а давно не испытывал оргазма? Безусловно, проще всего спросить его лично, однако, во-первых, этот вопрос слишком интимен, а во-вторых, далеко не все мужчины готовы обсуждать свою сексуальную жизнь.

Сексуальный «маньяк»

Мужчина становится буквально одержим сексом. Все разговоры, шутки и мысли только о нём. Он испытывает повышенное влечение к знаменитостям или жадно провожает взглядом проходящих мимо девушек, иногда, не стесняясь, обсуждает их достоинства. Очень часто — в совершенно развязной форме. Может много мастурбировать, но это не дает необходимой разрядки и удовлетворения.

«Уйди, старушка, я в печали»

Противоположная реакция сексуальной одержимости — отсутствие реакции на женский пол, а то и полное отвращение или агрессия по отношению к женщинам. Мужчина становится апатичен, полностью погружается в свой внутренний мир, стремится оградиться от окружающих, может уйти с головой в работу, компьютерные игры или другое хобби.

Не влезай, убьет!

Повышенная раздражительность и нетерпимость может быть следствием нехватки секса. Ведь организм не получает целый комплекс необходимых гормонов, в частности, гормон настроения серотонин и радости — эндорфин. К тому же секс — прекрасный способ снять стресс и расслабиться. А отсутствие сексуальной разрядки — и вот рядом ворчливый и озлобленный мужчина.

С вечным недосыпом на лице

Когда одолевают постоянное возбуждение и мысли о сексе, тут не до сна. А ведь после секса мы получаем не только физическую и эмоциональную разрядку, но и гормональный коктейль, который способствует расслабленному и сладкому сну. Если вы замечаете, что мужчина выглядит так, словно он не спит сутками, вполне возможно, что у него давно не было секса.

Растет на глазах. Вширь

Недостаток или полное отсутствие секса, как это иногда бывает и у женщин, мужчины склонны заполнять безудержным перееданием и обильными возлияниями. Лишний вес растет буквально за считанные дни, а далее излишества начинают сказываться на здоровье: появляется отдышка, скачет давление, побаливает сердце, мышечная масса заменяется жиром, который откладывается на боках, груди, животе и бедрах. Комплекс проблем нарастает и приводит к печальным результатам.

Рассеянный с улицы Бассейной

Повышенное влечение и постоянные фантазии или, наоборот, апатия и уход в себя — эти состояния сопряжены с рассеянным вниманием и слабой концентрацией. Это чревато ухудшением не только в рабочем процессе, но и в повседневной жизни. Если мужчина забывает о назначенных встречах, путает время, даты и имена, возможно, всему виной нехватка секса.

Здоровье, ты где?

На первый взгляд, не придет в голову связывать частые простуды с нехваткой секса. А зря… Секс стоит на страже крепкого иммунитета, так как при регулярных занятиях любовью сопротивляемость вирусам возрастает на 30%. Не стоит забывать о застойных явлениях и риске появления простатита, к тому же длительное воздержание может привести к психическим отклонениям. Специалисты советуют решать проблему нехватки секса физическим трудом и спортом, но мы знаем более приятный способ — собственно, сам секс.

Я не трус, но я боюсь

Иногда может иметь место умышленный отказ от секса. Всему виной предшествующие сексуальные неудачи или проблемы со здоровьем. Для мужчин важно быть на высоте, покорять и удивлять партнершу, быть самым лучшим любовником. Поэтому даже малейшая неудача ведет к страху повторения провала и сложностям с эрекцией. Кроме поддержки и терпения со стороны партнерши можно привлечь и специальные средства — смазку с охлаждающим эффектом для продления акта или эрекционное кольцо.

Безусловно, наличие того или иного признака нехватки секса — еще не означает, что всё обстоит слишком плохо. Не стоит спешить с выводами. Возможно, мужчина нуждается не сколько в сексе, сколько в человеческом внимании, тепле, любви и ласке.