В чем гормональная подоплека любовных процессов

Эрохимия: в чем заключается гормональная подоплека любовных процессов

Как часто говорят о любви как о совокупности химических реакций! Но много ли тебе известно о том, как управлять этой химией? Или о том, какую роль во всем этом играет кора больших полушарий нашего мозга? Эрохимия — это не просто о любовных гормонах и феромонах, это о психофизиологическом преображении нашего организма в соответствии с принципами науки о любви!

Когда человек влюблен, он становится счастливее, его глаза блестят, мысли всегда заняты объектом симпатии. О сексе и любви часто говорят как о химических процессах, которые протекают в организме практически без нашего ведома. Эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets рассказали нам о том, что происходит внутри нашего организма, когда мы влюблены.

Симпатия начинается с запаха

Запаха, который невозможно уловить носом. Речь идет о феромонах — летучих веществах, которые усиливают сексуальное желание мужчин и женщин. Феромоны вырабатываются апокринными железами, а улавливаются человеком с помощью специального органа в носу — вомероназального. Сам человек, общаясь с объектом своего внимания, может чувствовать либо влечение, либо, наоборот, отторжение, и феромоны играют в этих реакциях не последнюю роль. У тебя наверняка бывало такое, что ты не можешь понять, почему один мужчина тебе нравится, а другой нет. Так вот, возможно, виной всему феромоны. До сих пор не доказано, выделяются ли у человека феромоны в достаточном количестве, чтобы повлиять на сексуальное влечение другого человека, но сексологи в один голос говорят: если на каком-то подсознательном уровне ты чувствуешь, что запах партнера тебе не нравится, это значит, что он тебе не подходит.

Когда ты влюблена, в твоем организме случаются гормональные взрывы

Вспомни, как обостряются все чувства и ощущения, когда ты влюблена. Любое прикосновение возлюбленного вызывает настоящий пожар в сердце, а каждая разлука заставляет мучительно скучать. Дело в том, что, когда ты испытываешь подобные чувства, тобой буквально дирижируют гормоны, которые активно вырабатываются на фоне симпатии к мужчине. Этих гормонов несколько, и о каждом стоит рассказать по порядку.

Дофамин

Он работает в нескольких направлениях. Например, подкрепляет чувством удовольствия базовые потребности человека, такие как еда и секс, а еще он вызывает чувство целеустремленности, когда мы влюблены. Он начинает активно вырабатываться в организме в момент, когда влюбленность только формируется, и заставляет нас добиваться цели, то есть стремиться к полному обладанию объектом нашей симпатии. Что интересно, дофамин синтезируется тем больше, чем успешнее результаты «завоеваний». Иными словами, дофаминовая система обеспечивает нас желанием получить то, что нам подходит по природным показателям и приносит удовлетворение в виде удовольствия, счастья или блаженства.

Адреналин

Его уровень в крови у влюбленных повышается, заставляя их чувствовать себя так, словно море им по колено. Это окрыленное и вдохновленное состояние — дело рук адреналина. Кстати говоря, расширение зрачков и учащенное сердцебиение рядом с объектом твоей симпатии тоже зависит от уровня адреналина в крови.

Эндорфины

Гормоны покоя и удовольствия. Они высвобождаются в момент физической близости с объектом симпатии и приносят влюбленным чувство удовлетворения, благополучия и защищенности. Эндорфины повышают настроение, а также делают человека более целеустремленным, энергичным и даже сильным. Нехватку эндорфина через призму отношений можно разглядеть тогда, когда ты вдруг начнешь замечать у партнера ранее незаметные недостатки, например, какие-нибудь привычки или манеры. Ученые утверждают, что уровень эндорфина в крови напрямую зависит от самооценки: если она в норме, ты либо вовсе не заметишь за партнером недостатков, либо будешь воспринимать их как милые индивидуальные привычки.

Окситоцин

Гормон, вызывающий чувство привязанности к партнеру. В большом количестве он вырабатывается тогда, когда влюбленные переходят на стадию отношений, характеризующуюся взаимными чувствами и, что важно, доверием. На первых этапах отношений влюбленные живут, буквально не размыкая рук, постоянно обнимаясь и целуясь. Это повышает уровень окситоцина в крови и побуждает партнеров к новым и новым проявлениям заботы и нежности. Окситоцин укрепляет привязанность не только между партнерами, но еще и между матерью и ребенком, а также между людьми, состоящими в близких, дружеских отношениях, — он вырабатывается во время объятий, поцелуев, секса, а также во время беременности и родов. Окситоцин благоприятно влияет на человека, делая его дружелюбнее и добрее. А его недостаток в крови приводит к тому, что человек становится скуп на ласки и проявление нежности.