Почему люди бессознательно занимаются сексом во сне

«Я лучше посплю, чем буду заниматься сексом» — после этой фразы принято шутить про надвигающуюся старость и усталость от жизни. Но некоторые умудряются совмещать и то, и другое одновременно. Около одного процента людей на земле страдают сексуальным расстройством под названием сексомния — во сне человек занимается сексом или мастурбацией, а утром зачастую даже не помнит об этом. Сексомния считается вариацией лунатизма.

В уголовной практике известно несколько случаев, когда мужчину обвинили в изнасиловании, но затем оправдали. Врачи доказали: человек не отдавал отчёта в своих действиях, потому что спал. Так случилось с 33-летним британским рабочим Дарреном Гринвуду.

В 2010 году учёные из Торонто на ежегодном собрании Ассоциации обществ исследователей сна сообщили, что бессознательный секс встречается чаще у мужчин, чем у женщин.

Точных данных о количестве жителей России, страдающих сексомнией, нет. Но, судя по многочисленным откровениям в социальных сетях, секс во сне знаком многим россиянам.

«Девочки, у вас бывает так, что во время сна со своим мужчиной вы занимаетесь любовью? Вот спите и просыпаетесь в процессе, а наутро либо он помнит частично, либо вы», — пишет анонимный пользователь в группе Вконтакте «Откровения от замужних».

Участник группы «Подслушано пошлое» в социальной сети рассказывает ещё более увлекательную историю.

«Я — сексуальный лунатик. Однажды я лёг в одну постель с девушкой, с которой никогда не хотел секса (нас было много, и она положила меня с собой). Я проснулся на ней во время того, как она стонала, сразу слез с неё и отвернулся, у меня был шок. Она сказала тоже типа ничего не помнит», — пишет аноним.

Страдающие сексомнией люди признаются: они часто просыпаются от того, что партнёр начинает кричать и вырываться, ведь секс случается без прелюдии и малейшего желания с противоположной стороны.

Больные боятся оставаться ночевать в гостях и заводить детей. В бессознательном состоянии они могут пристать к кому угодно, в том числе — к собственному ребёнку.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев объясняет: сексомния — это очень редкая болезнь, связанная с застойными очагами возбуждения в головном мозге.

«Почему так происходит, наука сказать ещё не может. Совершаются некоторые действия, которые памятью не отражаются. Глубинные структуры мозга пока не исследованы Мы знаем, что такое явление есть, описываем такие случаи. Но не пытаемся даже лечить», — рассказал эксперт.

По словам Полеева, во сне в организме происходят и другие удивительные процессы. Так, мужчины, много лет страдающие снижением потенции, иногда ощущают сильную эрекцию. Это проходит за четыре-пять минут, человек может даже не проснуться. Почему так случается — наука пока не знает.

Врач-сексолог Наталья Романовская в беседе с News.ru высказала другую точку зрения. Бессознательный секс может быть одной из форм эпилепсии с кратковременным отключением сознания пациента. При этом он может продолжать делать действия, заложенные на уровне инстинктов — есть, ходить и заниматься сексом.

Также сексолог предполагает, что иногда сексомнией прикрываются желающие оправдать себя и свои недопустимые действия. Также секс во сне может оказаться вариацией некой фантазии, которую часто поддерживают оба партнёра.