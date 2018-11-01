Замуж по интернету: самые странные формы брака

Союз между мужчиной и женщиной считается традиционной формой брака. Также всем известны многоженство и однополые браки, которые многие считают странными. Но в мире существуют и другие концепции института семьи, по сравнению с которыми эти союзы кажутся не такими уж и дикими.

Полиандрия

Эта форма брака предполагает, что женщина состоит в союзе сразу с несколькими мужчинами. Чаще всего несколько братьев берут в жены девушку и живут сообща. И если одной из целей многоженства является увеличение потомства, то такая форма брака как полиандрия — способ уменьшить количество наследников. Распространены такие союзы были в Тибете, Непале, Китае и Индии. В наши дни многомужество встречается лишь в маленьких деревушках Тибета, изолированных от внешнего мира. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что встречается и встречалась полиандрия за всю историю крайне редко.

Временный брак

Такие союзы были очень популярны в исламском мире. Собственно, существуют они и сейчас. Такой брак заключают по взаимной договоренности между мужчиной и женщиной на определенный промежуток времени. Кроме оговоренного срока, молодожены должны были соблюдать и некоторые другие условия. Например, женщины не могли выйти замуж за представителя другой веры, а мужчинам можно было жениться на мусульманках, христианках и еврейках. Если у мужчины уже была жена, необходимо было получить ее согласие на временный брак. Также детально оговаривались размеры приданого.

Брак после смерти

В некоторых странах на законодательном уровне разрешено заключать браки между двумя покойниками или жениться (выходить замуж) на умерших. Причины могут быть различными. Например, в некоторых частях мира в семьях, где есть несколько детей одного пола, им разрешается вступать в брак лишь после своих старших братьев или сестер. Если же они умирают холостыми, то младшие, по сути, оказываются обречены на жизнь без семьи. Поэтому родственники часто предпочитают провести посмертные брачные церемонии, чтобы спасти младших детей от перспективы остаться на всю жизнь одинокими.

Есть и другие причины. Например, в 1950 году во Франции девушка изъявила желание сочетаться браком с погибшим возлюбленным. Шарль де Голль, к которому будущая невеста обратилась с этой странной просьбой, необычный брак заключить разрешил. Позже такие союзы узаконили, но на них должен дать разрешение сам Президент.

Брак с божеством

В южной Индии некоторых молодых девушек выдавали замуж за божество или даже обручали с храмом. Называлась такая форма брака «девадаси» (в переводе с индийского — «служанка бога»). Кстати, судьбу некоторых девушек определяли еще до рождения. И с детских лет девочек готовили в невесты для бога. Они должны были уметь петь, хорошо танцевать, быть трудолюбивыми и умными. Девадаси очень уважали в обществе, быть невестой бога считалось очень престижным.

Правда, позже эта форма брака утратила популярность, а девушек-девадаси стали просто продавать храмам. Выйти замуж несчастные не могли, т.к. уже были обручены с божеством.

В 1988 году выдавать девушек замуж за храмы и божества, наконец, запретили. Однако и до сих пор девадаси можно встретить в некоторых деревенских храмах Индии.

Виртуальный брак

Странная форма брака, но в современном мире, наверно, вполне логичная. Создать семью можно, правда, только в виртуальной Сети. Молодоженам устраивают свадебную церемонию онлайн, в которой принимают участие гости и свидетели. По электронной почте виртуальные супруги получают свидетельство о браке, которое подтверждает, что в Сети они считаются семьей.