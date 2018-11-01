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Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж
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Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж 

Рамблер 24 минуты назад
В марте 2013 года ушёл из жизни актёр Андрей Панин. Ему было всего 50 лет, поэтому смерть была неожиданностью. Его гражданской женой долгое время была актриса Наталья Рогожкина, которая родила ему двух сыновей. Для неё уход любимого мужчины стал трагедией, она замкнулась и посвятила себя детям и работе. Других мужчин рядом с Натальей до сих пор никто не видел. Похоже, что она так и не встретила человека, способного заменить Андрея. А какие же вдовы не смогли найти замену преждевременно погибшему любимому человеку?
1. Ирина Турчинская. Бодибилдер Владимир Турчинский скончался в 2009 году. Двенадцать лет его женой была Ирина, которая ради Владимира оставила прежнего жениха. Владимир же ради Ирины отказался от переезда в Австралию. Супруги обожали друг друга, родили дочь, но смерть прервала счастливую жизнь. Ирина по-прежнему одна и не пытается устроить личную жизнь.
2. Светлана Бодрова. О трагедии в Кармадонском ущелье, которая унесла жизни киношников во главе с режиссёром Сергеем Бодровым, написано многое. За три недели до этой экспедиции жена Светлана родила Сергею второго ребёнка — сына. После гибели мужа Светлана отказалась от личной жизни и сосредоточилась на детях. Сейчас, спустя 16 лет, Светлана по-прежнему верна мужу.
3. Юлия Абдулова. Юлия Мешина сделала последние годы актёра Александра Абдулова счастливыми. Она подарила ему единственную дочь и провела с ним последние дни. Александр скончался в начале 2008 года. Юлия занимается воспитанием дочери и работой. По её словам, она больше не никогда не встречала мужчины, равных Александру.
Женский форум
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