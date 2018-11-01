Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж

В марте 2013 года ушёл из жизни актёр Андрей Панин . Ему было всего 50 лет, поэтому смерть была неожиданностью. Его гражданской женой долгое время была актриса Наталья Рогожкина , которая родила ему двух сыновей. Для неё уход любимого мужчины стал трагедией, она замкнулась и посвятила себя детям и работе. Других мужчин рядом с Натальей до сих пор никто не видел. Похоже, что она так и не встретила человека, способного заменить Андрея. А какие же вдовы не смогли найти замену преждевременно погибшему любимому человеку?

1. Ирина Турчинская . Бодибилдер Владимир Турчинский скончался в 2009 году. Двенадцать лет его женой была Ирина, которая ради Владимира оставила прежнего жениха. Владимир же ради Ирины отказался от переезда в Австралию. Супруги обожали друг друга, родили дочь, но смерть прервала счастливую жизнь. Ирина по-прежнему одна и не пытается устроить личную жизнь.

2. Светлана Бодрова . О трагедии в Кармадонском ущелье, которая унесла жизни киношников во главе с режиссёром Сергеем Бодровым , написано многое. За три недели до этой экспедиции жена Светлана родила Сергею второго ребёнка — сына. После гибели мужа Светлана отказалась от личной жизни и сосредоточилась на детях. Сейчас, спустя 16 лет, Светлана по-прежнему верна мужу.

3. Юлия Абдулова. Юлия Мешина сделала последние годы актёра Александра Абдулова счастливыми. Она подарила ему единственную дочь и провела с ним последние дни. Александр скончался в начале 2008 года. Юлия занимается воспитанием дочери и работой. По её словам, она больше не никогда не встречала мужчины, равных Александру.