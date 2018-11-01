Три трюка для хорошего секса

Как отличиться от других, сделать ваши сексуальные отношения запоминающимися и необыкновенно горячими?

Мужчин на Земле столько, сколько рыб в океане, и, если среди всего этого изобилия она словила вас — вы большой счастливчик. Но как отличиться от других, сделать ваши сексуальные отношения запоминающимися и необыкновенно горячими?

Смартфон в помощь

Удивите ее, откройте на своем смартфоне приложение для спорта (без разницы какое, для езды на велосипеде, тренировки) и создайте себе программу для секса. Например, поставьте таймер таким образом: минута отдыха, две минуты медленной раскачки для разогрева, снова минута отдыха, три минуты движений в усиленном темпе, опять минута отдыха, затем три минуты лихорадочных движений. Этот способ поможет вам убить двух зайцев, во-первых, получить обоюдное удовольствие, во-вторых, поддержать вас в форме.

Не доходите до конца

Побалуйте свою избранницу ласками и сексом, доведите до победной точки, а затем остановитесь. Будьте уверены, через некоторое время после повторения данных манипуляций, она будет хотеть секса все время. Все, что вам необходимо — следить за ее состоянием и вовремя остановиться. Новые ощущения вам гарантированы.

Установите запрет

Разрешите ей трогать ваше мужское достоинство, скажем, раз в неделю, например, во вторник. Все остальное время ваш пенис будет ее табу, при этом она будет лишена права не только прикасаться к нему, но и видеть его. Занимайтесь любовью в темноте, всегда носите нижнее белье и не раздевайтесь при ней, чтобы принять душ. Запрет работает! Она будет ожидать вторника с нетерпением голодной львицы.