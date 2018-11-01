«Не позволяйте мужу сделать из себя дуру»

Девчонкой-подростком я стала свидетелем очень неприглядной истории. У моей родной тетки по отцу муж постоянно гулял, она решила выследить его и поставить на место.

Но он так сумел ее вокруг пальца обвести, что она сама осталась в дураках, вернее, в дурах. Тогда мне казалось, что подобное унижение невозможно пережить, и поклялась: если со мной когда-нибудь подобное случится, ни за что не опущусь до слежки.

Поэтому, когда до меня стали доходить слухи, что муж мне изменяет, решила поговорить с ним откровенно. Но он делал круглые глаза и возмущался. Не пойман — не вор, и возразить нечего. Но мне не улыбалась участь мягкотелой рогоносицы, и я переступила через свои прежние клятвы. И роль детектива-любителя мне уже не казалась такой унизительной.

Для начала я закрутила интрижку с его лучшим другом. За пару часов нашей интимной встречи узнала все необходимые подробности о любовнице мужа. Потом сделала контрольную проверку, соблазнив еще одного друга семьи. От него узнала и о других любовницах своего супруга. Мужики метут языком хуже баб, ужас! Если бы от измен действительно росли рога, я бы под их тяжестью ходить не смогла.

Однажды решила поставить точки над "i". Поехала на «частнике» на другой конец города посмотреть на соперницу. Не успела выйти из машины, как увидела сладкую парочку, направляющуюся с кульками к подъезду. Публичная сцена в мои планы не входила, и я попросила водителя отвезти меня обратно. Он не стал спрашивать, что случилось, а предложил съездить в степь за тюльпанами. Я согласилась. Нет, я не упала в его объятия, пытаясь заглушить боль. Но его внимание, поток ласковых слов за несколько часов сделали его близким и родным.

На обратном пути — бывают же такие совпадения! — водитель попросил разрешения подвезти мужчину, голосовавшего на дороге. Им оказался… мой муж. "Отстрелявшись", он ловил машину как раз напротив того самого дома. Не зря все-таки я обхаживала его приятелей. Владеть ситуацией, не дать сделать из себя дуру — вот настоящее удовлетворение для оскорбленного сердца.

Когда приехали домой, разговор был бурным. В доме не осталось ни одной целой тарелки, но все точки над "i" были расставлены. Через три дня, оформив отпуск, муж уеха­л к родителям. А я через несколько дней совершенно случайно опять остановила того самого водителя.

Вот иногда думаю: что было бы, если бы не встретила его снова? Я узнала любовь с неведомой мне раньше стороны, все окружающее вижу теперь только в ярких красках.

А муж? Мы развелись, но живем по-прежнему под одной крышей, некоторые даже завидуют. Приносит кофе в постель, по выходным ходит за продуктами, иногда гладит белье и даже печет пироги. Ничего подобного от него раньше и ждать было нельзя. Он хотел свободы — я ему ее предоставила. Но почему-то она ему не так уж и нужна. А мне, наоборот, оказалась нужной, чтобы почувствовать себя женщиной, любимой и желанной.