Как понять, что человеку не хватает секса

Я слышала тысячи дурацких советов на тему: «как с одного взгляда определить, что женщине не хватает секса?» Большинство из них — выдумка, совершенно ничего общего не имеющая с реальностью. Но один из способов оказался настолько верным, что не поделиться им с вами я не могла.

Вам не нужно делать ничего особенного. Просто проанализируйте, что человек говорит о личной жизни других людей. Обратите внимание, в каких красках он описывает это действо, и вам тут же все станет понятно. В 90% случаев человек просто «отзеркалит» собственную ситуацию на другого.

Человек с яркой личной жизнью подозревает в ней и других. Блудливая в прошлом свекровь неодобрительно косится на невестку. Неверный муж обычно очень ревнив. А вот студентка-институтка уверена: в ее группе все только целуются. И то, не взасос.

Мужчина, которому и в юности-то никто не давал, не говоря уж о зрелости, уверен — женщины вокруг тоже сидят без cекcа, с кошками и вибрaторами. Особенно Марьванна из его отдела страдает. Потому что всем известно, что cекc предлагают только писаным красавицам с модельными параметрами. Остальные сами доплачивают, или воют на луну.

Ну а что ему еще думать, если он сам такой?

Не особо популярная у мужчин женщина воображает секc этакой сладкой приманкой, не доступной мужчинам. Такой приманкой, о которой те, якобы, только и мечтают. И готовы за нее кормить, поить и жизнь отдать, ага. Мысль о том, что в наше время секc ночью купить проще, чем водку, просто не приходит ей в голову.

Поверьте мне, пожалуйста, я знаю, о чем я говорю. Я могу анализировать фотографии сотен людей, которые оставляют суждения о личной жизни других. И я еще не видела действительно привлекательных мужчин, которые говорили бы о кошках и вибрaторах после 30, например. Чем больше кричит мужик про испорченный товар, тем он старше и уродливее. Напротив, самые привлекательные из моих знакомых почему-то подозревали меня в очень бурной пол0вой жизни. Они приписывали мне сотни мужчин, римские opгии и многочисленные любовные победы. И, глядя на них, становится понятным, почему…

Я долго не могла понять: почему многие люди говорят о секcе как о некоей ценности, которой достойны только красавцы и красавицы высшей пробы? Ведь на деле дела обстоят далеко не так! Траxаются все, я вам больше скажу, самое большое количество секcа будет как раз у маргинальных спившихся женщин. Вот у них личная жизнь такая, что любая Мессалина позавидует. Но разве же это трудно организовать? Да ничего трудного нет в том, чтобы просто пойти и потраxаться. Это — самое элементарное из возможного.

Какими комплексами, какими незалеченными душевными ранами, какой внешностью надо обладать, чтобы решить, что женщина 30 +, 40+ или 50+ не найдет себе cекс, я не знаю. Вернее, я-то знаю. Но показывать вам не буду, а то испугаетесь.