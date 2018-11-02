Почему женщинам нужна интимная жизнь: мужской взгляд

Почему женщинам нужен секс: мужской взгляд

Колумнист WMJ.ru писатель, психолог и коучер Андрей Райдер на этот раз рассказал, почему тебе обязательно нужно любить секс. Ведь если ты умелая любовница, то будешь успешной у мужчин и станешь хорошей женой, останется только научиться жарить котлеты.

Шутка, конечно, но встречаются представительницы прекрасного пола, которым кажется, будто в наше свободолюбивое время слово «нужно» звучит неуместно, и если мужчина хочет расположения женщины, пусть сам и старается в постели. «Да и вообще секс в любви не главное, — хмыкают они, — а сексуальность не так и важна». Вот для них-то эта статья и написана. Опытные женщины такого не отморозят, уж извините за грубый тон. А грубый, потому что обидно бывает за девушек, которым кто-то вбил в голову чушь насчет незначимости секса.

И вот пять уважительных причин, по которым женщине нужно и важно заниматься сексом:

Влияние секса на здоровье

Учеными разных стран проведена масса исследований на данную тему. Для женщин это особенно важно. Кроме всего прочего, активный, насыщенный секс восстанавливает гормональный баланс организма и уменьшает вероятность гормональных нарушений. При этом снижается риск гинекологических заболеваний и вероятность наступления раннего климакса.

Внешний вид и продолжительность жизни

Активный секс вызывает омолаживающий эффект и улучшает внешний вид. Укрепляется зубная эмаль, повышается эластичность и упругость кожи, снижается риск появления морщин, улучшается структура волос и ногтей. Согласно полученным данным, люди, занимающиеся сексом не реже трех раз в неделю, выглядят и чувствуют себя в среднем на десять лет моложе пассивных сверстников.

Психологическое состояние и эмоциональная уравновешенность

Секс является сильнейшим антидепрессантом. Он повышает психологическую устойчивость, снимает чувство тревоги, благотворно влияет на психику и стабилизирует работу нервной системы. А для женщин в этом отношении существует дополнительный положительный фактор из-за особых свойств мужской спермы.

Ощущение успешности и удовлетворенность жизнью

Хочет этого женщина или нет, но ее ощущение собственной привлекательности, желанности и сексуальной состоятельности очень значимо для нее, для ее личной самооценки и чувства целостности. Здесь в первую очередь может проявляться ее индивидуальность. Именно в этой сфере женщине проще всего, интереснее и увлекательнее быть самой собой и радоваться жизни. Многие психологи считают, что проявление сексуальности — это основной способ самоутверждения женщины. Во многом мир воспринимает женщину через ее сексуальность, и она сама воспринимает его через нее.

Стабильность любви и отношение мужчины

Согласно исследованиям, сегодня основной причиной разводов является сексуальная неудовлетворенность, из-за этого распадается большинство браков. Нужно четко понимать, что для большинства мужчин секс — неотъемлемая составляющая любви. Без секса чувство не будет для мужчины полноценным. И именно он в первую очередь укрепляет его любовь, он выступает ее фундаментом. И поэтому, если ты умеешь заниматься сексом, если сама наслаждаешься близостью, ты идеальная любовница для мужчины, его сердце в твоих руках, и вашим отношениям ничего не грозит.

Вот такие пять весомых аргументов в пользу секса. Можешь ли ты назвать еще хоть одну иную сферу жизнедеятельности, которая так всесторонне влияет на женщину? Так что добрый тебе совет: учись хорошо заниматься сексом и имей насыщенную интимную жизнь. Твоя сексуальность — это дар природы, цени и люби ее.

«Отличный совет, мудрый филин! — скажут некоторые девушки. — Но ведь не все умелые любовницы, в школе этому не учат, а уроки жизни не всегда успешны». Что верно, то верно, не учат, и зря. У меня есть обучающий видеокурс «Как стать идеальной любовницей, чтобы больше наслаждаться жизнью». Если тебе не хватает опыта, знаний или смелости, послушай его.