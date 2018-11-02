Измена на расстоянии: личный опыт

В жизни случается всякое, например, то, что одному из партнеров приходится на время уезжать работать или учиться за границу. И порой от походов налево просто не удержаться! Вот что рассказывают об этом наши героини.

«Я училась в Лондоне и все два года держала связь с парнем, оставшимся дома. Почти сразу я увидела на улицах немало интересных людей, но чувства к любимому сдерживали мои порывы. Однажды мы общались с ним по интернету, я пожаловалась на скуку и то, что не успеваю высыпаться из-за разницы во времени. Он обиделся и отключился. Я выпила вина и решила встретиться с друзьями. И там познакомилась с очень симпатичным и умным мужчиной, с которым потом поехала к нему домой. Наутро мне было так стыдно! Я позвонила лучшей подруге и призналась… А она сказала, что парень изменяет мне с тех пор, как я уехала! Я связалась с ним — оказалось, что это правда. Я зря себя накручивала из-за своего поведения. Тогда я позвонила новому любовнику, мы встретились — и вот уже шесть лет вместе, женаты, я жду ребенка. И до сих пор удивляюсь, как все повернулось», — Катерина, 27 лет.

«В прошлом году я уезжала на полгода в Италию. Изменять партнеру не собиралась. Но вышло так, что я познакомилась с парнем, которого звали так же… в общем, я пропала. Вернулась домой, как ни в чем не бывало, и сочла, что все, что было в Италии, осталось в Италии. Он ничего не знает», — Настя, 21 год.

«Я прожила почти год в Австралии, к тому моменту мы встречались больше трех лет. И решили подождать с сексом до свадьбы, так что опыта у обоих не было. Я познакомилась с барменом в местном ресторане, и у нас завязались дружеские отношения. Однажды мы смотрели кино у меня дома, и к концу фильма он знал о моем теле больше, чем парень за все три года! В общем, ночевала я у него не раз, с парнем вскоре рассталась, но не говорила почему», — Диана, 23 года.

«Я встречалась с парнем около года, а потом поехала в командировку в Испанию. Мы сдружились и один раз поцеловались. После возвращения я показывала бойфренду фотографии и пропускала некоторые, потому что он страшно ревнив. Он пошел и посмотрел пропущенные, сильно меня заревновал, и мы вскоре расстались, потому что терпеть это было невозможно», — Маргарита, 26 лет.

«К моменту моего отъезда в Канаду мы встречались два года. Было много проблем, но в итоге мы решили поддерживать отношения на расстоянии. На второй день после приезда я познакомилась с однокурсниками, и один парень из Австралии показался весьма симпатичным. Я никогда не сделала бы первый шаг, потому что не была уверена в его отношении, да и сама была не свободна. Два месяца спустя мы пошли в клуб, и там первый шаг сделал он. Мы протанцевали всю ночь, потом он проводил меня домой. На следующий день я терзалась угрызениями совести, но в то же время была рада тому, как все вышло. Неделю спустя я порвала с оставшимся в родном городе мужчиной, но мы до сих пор дружим. А тот роман закончился, когда мы все разъехались», — Линда, 25 лет.

«Я поехала на несколько месяцев в Италию по работе. Упражняясь в итальянском при заказе обеда в кафе, услышала смешок, обернулась — и увидела очень симпатичного парня. Мы пошли гулять, потом зашли к нему выпить кофе — и все случилось как-то само собой. Потом, пока я переживала, выяснилось, что моя лучшая подруга переспала с моим парнем и подхватила от него инфекцию. Так что я позвонила ему, все рассказала, и мы расстались», — Елена, 29 лет.

«Меня отправили в Мексику по рабочим вопросам на полгода. Дома остался любимый мужчина. Соблазнов на месте было много, я даже один раз поцеловалась с мексиканцем, но поняла, что там нет ничего и никого, ради чего стоило бы разрушить то, что у меня уже есть. Так что я вернулась домой и через месяц вышла замуж за любовь всей моей жизни», — Ася, 25 лет.