Сексуальный этикет: 6 базовых правил для секса втроем

Секс втроем может быть удивительным опытом, но только в правильной обстановке и в подходящей компании. Разбираемся в основных принципах такого эксперимента: когда не стоит на него соглашаться, что стоит обсудить заранее и как общаться с третьим участником ваших любовных игр.

1. Эта идея должна возбуждать всех участников

Первое правило любого сексуального эксперимента — абсолютная добровольность. Когда речь идет о сексе втроем, одного согласия недостаточно: в идеале все участники должны возбуждаться от этой идеи и не чувствовать давления. Прежде чем приглашать в свою постель третьего, партнерам стоит несколько раз убедиться, что они точно этого хотят. Секс втроем — не подарок к юбилею и не жертва, а способ получить новые ощущения. Если один из партнеров участвует в этом, чтобы угодить другому, вам лучше отказаться от задуманного.

2. Этот эксперимент для тех, кто уверен в своих отношениях

Консервативные люди воспринимают секс втроем, как неверность, на которую пойдут лишь те, кого не устраивает партнер. На самом деле на такой опыт стоит решаться лишь крепким парам, в которых очень высокий уровень доверия. Если у кого-то из вас проблемы с ревностью, привлекать в сексуальную жизнь других людей — не лучшее решение. Когда парень постоянно контролирует, с кем ты общаешься на работе, но при этом говорит, что спокойно отнесется к еще одному мужчине в вашей постели — он явно лукавит. Оба партнера должны понимать, что одноразовый секс втроем не дает им права постоянно приводить кого-то или изменять.

3. Правила и безопасность обсуждаются заранее

Чем конкретнее, тем лучше. Можете сначала обсудить свои границы и ожидания с партнером, а потом привлекать к диалогу третьего участника, но в целом все должны понимать, что будет происходить. Пусть каждый выскажет свои предпочтения и обозначит, какое поведение считает недопустимым. Особенно важно поговорить о безопасности. Помните, что при оральном сексе тоже нужно предохраняться. Используйте мужские и женские презервативы-салфетки. Решите, когда вам удобнее обсудить практическую сторону вопроса: заранее, чтобы не сбивать настрой или непосредственно перед сексом.

4. Каждый должен чувствовать себя вовлеченным в процесс

Один из самых сложных моментов в тройном сексе — сделать так, чтобы никто не чувствовал себя лишним. Создайте комфортную доверительную атмосферу, в которой каждый сможет признаться, что ему не хватает внимания. Главное правило: любой из участников может присоединиться, когда захочет. Нравится сидеть и смотреть — прекрасно, но если чувствуешь, что заскучала, значит, что-то идет не так. Можете заранее подсмотреть идеи для секса втроем в интернете или вдохновиться фильмами, кстати, у нас уже есть такая подборка.

5. Инициатор не должен быть эгоистом

То, что первым секс втроем предложил мужчина, не значит, что все собрались только за тем, чтобы ублажить его. Это касается и тебя — не заставляй других чувствовать себя просто частью твоей фантазии. Инициатива приветствуется, но пусть она распространяется на всех участников процесса.

6. Третий участник тоже заслуживает внимания

Внимательными стоит быть уже на стадии выбора. Пригласить кого-то знакомого — кажется безопасней, но подумайте, как это может повлиять на ваши дальнейшие взаимоотношения. Особенно плохая идея — звать бывших, даже если у вас нет никаких неразрешенных проблем, обид и вообще вы лучшие друзья. В идеале это должен быть незнакомый, но очень порядочный человек со справкой от венеролога, который после веселой ночи растворится в пространстве. Но в жизни все чуть сложнее, так что можете рискнуть и провести соцопрос среди знакомых или поискать партнера через интернет-приложение. Несмотря на то, что вы не связаны чувствами с третьим человеком, не относитесь к нему потребительски. Не выпроваживайте его из постели сразу, как все закончится, чтобы поскорее сделать вид, что ничего не было. Будьте открыты, вежливы и уважительны. Что касается общения с третьим участником после секса, такие вещи обязательно стоит обсудить с партнером. Если кто-то из вас переписывается с ним, это не должно быть секретом.

Думала ли ты когда-нибудь о сексе втроем?