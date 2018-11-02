Три главных правила хорошего секса

Давайте разберемся вместе с психологом Михаилом Лабковским: какие главные правила секса?

Самое главное, что надо знать о cексе — он происходит на самом деле в голове. Это может доказать любой эксперт, от невролога до cексопатолога. Однако мы часто сталкиваемся с проблемами в интимной сфере, и никак не можем понять, что их источник — не партнер, а мы сами. Давайте разберемся вместе с психологом Михаилом Лабковским: какие главные правила cекса?

1. Любовь к себе

Секc — это прежде всего биологическая потребность здорового человека. Но увы, многие люди превращают эту потребность в черт знает что. Например, некоторые женщины используют cекс в качестве разменной монеты («я ему — тело, он мне — отношения»), или даже наказывают партнера при помощи него («обидел? Будешь неделю спать на диване!»). На самом деле вполне нормально, что вы можете не сразу захотеть партнера, с которым едва знакомы. Или что после ссоры вы как-то на ласки не особо настроены. Но когда вы испытываете желание, но говорите себе «нет», чтобы этим желанием манипулировать — это уже серьезная проблема.

Мужчины тоже играют в игры — например, они пытаются взять количеством, самоутверждаются через cекс, что приводит к самым печальным последствиям: реальные потребности тела проигнорированы, а психологические комплексы только растут. Чтобы не попадать во все эти ловушки, надо во-первых думать о себе. Ценить свои желания, понимать их, не лишать себя здоровой cексуальной реализации. А во-вторых, избавляться от всех тех рамок, которые многим заложили в детстве — «он о тебе плохо подумает» или «настоящий мужик — тот, у кого вагон женщин».

2. Растворятся в моменте

Женщины обычно замораcексются на красоте, мужчины — на технике. Одни чувствуют что «недостаточно хороши», и на протяжении всего акта размышляют о собственных ляжках. Другие боятся как-то не так «исполнить» действие, замучивают партнершу вопросами, типа «а тебе правда понравилось?» и так далее. Впрочем, представители обоих полов, как я выяснил по своим многочисленным клиентам, вообще в интимные моменты обнажают все свои комплексы, неуверенность.

Знаете, мне часто задавали вопрос, что делать, если боишься выступать перед аудиторией. Я давал довольно простую технику: надо переключить внимание от самого процесса выступления, от аудитории и от того, что она о вас может подумать, на тему лекции. То-есть, надо «уйти с головой» в ваш финансовый отчет, который вы презентуете перед коллегами, а не фокусировать свое внимание на том, как на вас сидит костюмчик.

В cексе работает примерно тот же самый принцип. Научитесь быть в самом моменте. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, на действиях и единении с другим человеком. Переключите свое внимание от того, что о вас могут подумать, на сам, собственно, cекс. Вы увидите, как его качество резко меняется к лучшему.

3. Это всегда вопрос желания

Многие люди занимаются cексом не так, как хотят, или даже в те моменты, когда они этого НЕ хотят. То-есть, для кого-то это «исполнение супружеского долга». Кто-то думает, как удовлетворить партнера, напрочь забывая о себе. Есть отдельные индивидуумы, которые соглашаются в cексе на то, что им неприятно, больно или унизительно, чтобы завоевать чужое расположение.

Подобное поведение приводит к самому печальному исходу — например, к психо-соматическим заболеваниям, вроде эректильной дисфункции психологического характера или вагинизму, когда женское тело «закрывается» и сама пенетрация доставляет ей огромную боль. Поэтому в любом раскладе, важно уметь вовремя говорить «нет», не заниматься cексом из жалости, чувства долга, сочувствия и так далее. А только, когда вы сами этого хотите.