Как удачно выйти замуж: пароли и явки

«Замуж выйти — не напасть, как бы замужем не пропасть» — учит нас народная мудрость со времен царя Гороха. А тем временем хороших браков становится все меньше и меньше — вчерашний принц так и норовит превратиться в тыкву.

Психологи ежедневно выслушивают мольбы о помощи: «Я мечтаю удачно выйти замуж, помогите». Но что в понимании их пациенток «удачно»? Этот вопрос очень важен, задай себе его. В ответе будет все: от родительской модели супружеских отношений до причины, почему тебе раньше попадался какой-то определенный типаж мужчин. И даже почему ты так и не дошла ни с одним из них до ЗАГСа.

Почему так происходит и как действительно правильно выйти замуж, мы спросили у сексолога, психолога, эксперта популярной сети тренинг-центров для женщин «СЕКС.РФ», автора и разработчика тренинга «Влюбить в себя за 10 секунд» Виктории-Екатерины Франк.

Наша удача в отношениях зависит исключительно от наших внутренних целей. Поэтому первым шагом на пути к правильному замужеству будет четко сформулированный ответ на вопрос: «Что для меня удачный брак?»

Для кого-то удачно выйти замуж ― это финансовая безопасность и обеспеченность. Не сказать, чтобы этот подход был нов — так поступали многие женщины испокон веков, и не всегда добровольно. Но в современном мире это не работает. Сколько эпистолярных и вербальных талантов психологов потрачено на оговорки и предостережения в отношении такой позиции! Деньги — это не плохо, но они не должны быть ключевым фактором при выборе партнера и полностью заменять чувства. Потому что тогда мужчина будет ощущать полную вседозволенность и полный контроль над тобой, как держатель основного ресурса. Удачным браком это явно не назвать. К слову, если в таких браках появляются дети, то они чувствуют себя несчастными. Финансовые вопросы их не интересуют очень долго. А вот мама и папа, их забота, внимание и близость им нужны обязательно. В «денежном» браке этого в подавляющем большинстве случаев не бывает: папа все время в разъездах, мама в бутике, ребенок с воспитателем или в суперкрутом детском саду. С годами линия «мама — папа — ребенок» обрастает имущественными конфликтами, потому что отношений мало, а денег много.

Вторая распространенная цель — соблюдение общественных норм и страх одиночества. Она чаще всего навязывается семьей или общественными институтами. Это про извечный вопрос: «А ты чего еще не замужем?» После его регулярного повторения даже у всецело самодостаточной женщины появятся сомнения и она начнет форсировать события, выбирая неподходящего мужчину для замужества.

Ну и самая, пожалуй, здоровая цель ― создание семьи, постоянные отношения с близким человеком, рождение и воспитание детей. Как она должна выглядеть в идеале? Ты нашла близкого человека, который постоянно рядом, заботлив и внимателен и к тебе, и к детям, если чувствуешь защищенность, уверенность, испытываешь желание отдавать, посвящать себя этому человеку и знаешь, что нет проблемы, которую вы вместе не смогли бы решить.

Мужчина моей мечты

С целями определились. Теперь как понять, что это действительно ОН — правильный мужчина для замужества? Всего по нескольким признакам:

1. Наличие взаимной любви

Для начала нужно решить, любит ли он тебя, а ты его. Звучит банально, но эту базовую вещь многие упускают. Он тебя точно любит, если:

— Дарит подарки и проявляет знаки внимания.

— Говорит теплые слова, и ты чувствуешь, что они искренние.

— Заботится о тебе.

— Защищает тебя, стремится оградить от сложностей и забот.

— Предлагаю добавить к этому еще один аспект, и, рискну предположить, центральный: желает ли он тебе добра и не через призму отношений с ним, а безотносительно к этому? Предположим, в ваших отношениях сложилась ситуация, когда ты в шутку или всерьез дала ему понять о возможности расставания. Проследи за его реакцией.

Вариант первый: «Ладно, пока». Такая реакция, если она без подтекста, говорит о том, что он изначально рассматривал отношения с тобой как временные. Вариант второй, противоположный: «И куда ты пойдешь? Никуда я тебя не отпущу!» Вроде бы человек проявляет заботу о тебе, это может даже польстить. Но на самом деле он просто думает исключительно о себе. Или третий вариант: «Мне очень хотелось бы, чтобы ты осталась. Но я хочу, чтобы ты поступила так, как тебе будет лучше». Тем самым он обозначает, что ты нужна ему и он желает тебе добра. Третий вариант самый достойный. Пожалуй, это и можно назвать проявлением любви.

2. Равноправие в паре

В разрешении любых вопросов и сомнений есть хороший прием — начать с себя. Хороший брак — это прежде всего равноправный союз двух людей, в котором партнеров объединяют как физическое влечение, так и общие взгляды на жизнь, общие цели, которые нужно достигать сообща. Еще такой брак называют браком по любви.

3. Реальное желание вступить в брак

Действительно ли ты хочешь, чтобы этот человек стал твоим мужем? Или же хочешь, чтобы он сделал тебе предложение для поднятия самооценки и хранения его в качестве актива среднесрочного периода годности?

Очень часто имеется в виду как раз второе, хотя себе мы говорим, что хотим замуж за этого человека. Нужно помнить, что твой возлюбленный равный тебе персонаж и в его голове работают те же самые схемы и алгоритмы. Порядочный человек не делает предложения налево и направо, и ему будет больно получить отказ. Если он предлагает тебе руку и сердце, то будет ждать от тебя согласия, и не «когда-нибудь», а в ближайшее время. Поэтому если ты не готова его дать и тебе самой «надо еще немножко подумать и все взвесить», то не требуй от него предложения и не жди его. Думай и взвешивай прямо сейчас, вне зависимости от того, сделает он его или нет. Он в данный момент времени думает о том же самом. Если уверена, что хочешь замуж за этого человека, но тебе кажется, что предложение от него не поступает неприлично долго, то не постесняйся сделать его сама. Ведь ты же хочешь за него замуж?