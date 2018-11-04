Как понять, что вы встретили своего принца

На самом деле, встретить живое воплощение пресловутого героя волшебных сказок — не такая уж и сложная и невыполнимая задача.

Достаточно расстаться с завышенными ожиданиями и разобраться, какие мужские черты для тебя важны, а какие ты способна простить.

Многие из этих качеств достаточно индивидуальны, но вот несколько общих «маст хэв», без которых в любовь лучше и не соваться. Все они сводятся к двум словам: забота и уважение. И, с небольшими поправками на пол, работают в обе стороны.

Он спрашивает, не надо ли ему прикупить для тебя коробку тампонов, когда понимает, что они тебе нужны. Потому что это не делает его менее мужественным, и он это знает.

Он внимателен к тем вещам, которые важны для тебя. Фокус в том, чтобы дать любимому понять, что для тебя на самом деле важно, а что — обычная болтовня. Потому что телепатия — это не обычное человеческое свойство, а суперсила. Мы все-таки о принце говорим, а не о человеке-мозгосканере.

Ему в голову не придет взять твой телефон и подсмотреть, кто тебе звонил и что написал. Стоит оставить человека любого пола наедине с чужим телефоном — и сразу становится ясно, порядочный это человек или нет.

Если ты идешь встречаться с друзьями, он не станет звонить тебе каждые пять минут, проверяя, не флиртуешь ли ты там с кем-нибудь. Потому что уважает тебя, доверяет и знает, что «посидеть с девчонками» вовсе не означает «кинуться на шею первому же незнакомцу, который улыбнулся тебе в баре».

Он не боится намочить руки и без проблем моет посуду или занимается другими домашними делами. Потому что ни разгильдяйство, ни, наоборот, ответственность пола не имеют.

Он не стягивает с тебя во сне одеяло, потому что у него на подсознательном уровне срабатывает установка позаботиться о своей любимой и согреть ее, а не заморозить.

Он относится к твоему оргазму как к чему-то важному для твоего здоровья и душевного равновесия. А не как к забавному хобби, которому ты можешь уделить время сама, если так уж хочешь, а то и вовсе перебьешься. И он уделяет достаточное внимание прелюдии, старается больше узнать, спрашивает, как тебе нравится, читает публикации на эту тему.

Он не делает оскорбительных выпадов в адрес своих бывших и признает, что в расставании виноваты были они оба.

Потому что а) уважает женщин в целом и не позволит себе унизиться до оскорблений, б) объективно смотрит на вещи и не перекладывает свою вину на чужие плечи, в) не считает приемлемым плохо отзываться о человеке, которого любил. Это значит, что он и к тебе будет относиться с уважением, а также то, что он сделал выводы из горького опыта, и у вас с ним больше шансов сохранить отношения, чем у него с предыдущей девушкой или женой.