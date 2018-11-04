Должен ли партнер быть вашим лучшим другом

По результатам исследования Университета Монмауса, 83% взрослых американцев называют своего партнера лучшим другом. Да, некоторые и начинали с дружбы, но у большинства дружеские отношения возникли на почве общих интересов и большого количества времени, проводимого вместе. Специалисты считают, что возлагать на одного человека ответственность быть любовником и главным конфидентом — многовато. Почему так не стоит делать?

1. Он физически не может быть во всем твоим абсолютным номером один

Специалисты по отношениям считают, что у редкого партнера найдется достаточно ресурсов на полноценную дружбу, поддержку и любовь, это слишком много для одного человека. В сложные времена хотелось бы иметь возможность опираться не только на партнера, но и на друзей, семью и знакомых, которые могут неожиданно помочь. И тебе всегда понадобятся близкие друзья, чтобы обсудить большую ссору, если таковая случится. Без друзей некому пожаловаться, посмотреть на ситуацию со стороны. Да и в целом использование партнера во всех ипостасях сразу — довольно эгоистично и совсем не эротично.

2. Он не может знать все

Сообщать партнеру каждую мелочь из своей жизни, может, и забавно, но недальновидно. Чтобы отношения продолжали радовать обоих, в них должна оставаться какая-то загадка, нельзя изучить друг друга до последней трещинки. Некоторые специалисты рекомендуют не дружить с партнером в соцсетях, чтобы не знать каждую подробность его или ее жизни.

И речь не идет о том, чтобы у вас были секреты друг от друга! Отношения должны базироваться на доверии и возможности обсудить все важные события вашей жизни. Но обсуждать, какого цвета куртку взять в отпуск, необязательно.

3. Он не будет всегда удивлять

Видеться с теми, у кого другие интересы и хобби, очень полезно. А поскольку вы с партнером обычно вращаетесь в одних и тех же кругах, дружите с одними людьми и много времени проводите вместе, можно не только заскучать, но и потерять свою индивидуальность. А один из залогов крепких отношений — способность быть в них не одним целым, а двумя людьми со своими интересами.

Поэтому стоит время от времени заниматься вещами, которые не очень интересны партнеру, потом вы сможете рассказать об этом друг другу. Безусловно, у вас много общего, но стоит и выдерживать баланс между временем, проводимым вместе и отдельно.

Кому первому рассказать, ему или подругам?

1. Ты получила новое предложение по работе

Логичнее поделиться этим с подругами и сразу запланировать мини-праздник, ведь именно они поддерживали тебя долгие годы. Но поскольку деньги — важный аспект жизни, стоит потом сразу же поделиться этим с партнером, особенно если у вас общий бюджет.

2. Ты потянула мышцу на тренировке

Конечно, первым должен узнать он, получив твое грустное сообщение. В хороших отношениях люди помогают друг другу, и если ты получила травму, он имеет право узнать об этом первым. А уж потом можно пожаловаться в соцсетях.

3. Симпатичный парень подмигнул тебе в магазине

Девочкам! Конечно, это заодно подстегнет эго партнера, но если он ревнив или у вас бывали подобные инциденты, зачем его лишний раз волновать?