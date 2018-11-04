«Погулял, а теперь расплачивается»

У нас с мужем за плечами 21 год совместной жизни, имеем сына и дочь. Многие годы все было нормально. Мы даже вместе работали в одном учреждении.

Вдруг в какой-то момент муж стал настаивать, чтобы я взяла отпуск без сохранения содержания и посидела дома, пока сын (он у нас старший) сдаст выпускные экзамены в школе. Почему нет? Согласилась, тем более что надо было приглядеть за парнем — сын начал немного «дурковать».

Прошел выпускной вечер, и я по­ехала в соседний город, где у нашей фирмы был филиал — кстати, там было и жилое помещение. Туда муж, пока я дома сидела, часто выезжал на работу.

Приехала, а мужа нет — уехал по делам. Я решила порядок навести в этой мужской берлоге. Стала полы мыть — кругом волосы, длинные, черные. Откуда? Дождалась мужа и начала его пытать. Молчит. Наконец сознался: да, было. И девица от него беременна. Я собрала вещи и — домой.

Но интересно же — что за девица, чем взяла моего мужа, на что он купился. Узнала про нее многое: на 10 лет моложе, официантка в местной забегаловке, шлялась со всеми, кто только не отказывался.

Муж не ушел к ней, остался дома, но жизнь превратилась в ад. Я ему не верила, жили словно чужие. Нет, они не встречались. Но через какое-то время его официантка родила дочку.

Назвала ее Татьяной — как нашу дочь. Отчество дала мужнино. И собиралась подать в суд на мужа, чтобы он выплачивал ей алименты. Это меня добило. Я начала узнавать, сопоставлять. И установила: в тот период, когда она забеременела, муж полтора месяца жил дома, а не в филиале работал. Сказала об этом мужу.

Ой, как он обрадовался! За такую новость меня расцеловал, клялся, что никогда больше гулять не будет.