«Лучше любовник, чем муж»

Мы с мужем расстались несколько лет назад. Хотя и прожили вместе больше 25 лет. Но в какой-то момент, давным-давно, оба поняли, что нас мало что связывает — мы по-разному смотрим на многие вещи и события.

Даже по вопросам политики: он голосует за коммунистов , я — за демократов; он любит умные книжки читать, я предпочитаю Литвиновых, Маринину, Гармаш-Роффе… Зато я с удовольствием бегаю на художественные выставки, а он идет в лес собирать грибы. В общем, вы поняли… Хоть и не очень-то мы ругались друг с другом, но все-таки нам было скучно вместе.

Многие годы нас держали только дети. Бывший муж сам вырос без отца, поэтому когда-то дал себе клятву, что его дети будут расти в полной семье. Слово, надо сказать, сдержал. За это ему респект и уважуха, как говорят молодые. Мы развелись только тогда, когда дети уже выросли, окончили институты, начали работать. И тут им на голову — как гром среди ясного неба! — мама и папа разводятся.

Пытались нас помирить, спрашивали: зачем вам, старым, это надо? Может, и не разбежались бы, но тут моему бывшему благоверному вдруг бес в ребро. Начал посматривать налево. И нашел-таки себе тетку. И ладно бы — молодую, но ведь примерно моего возраста. Этого я уже простить ему не смогла. В общем, развелись.

Я вообще-то надеялась, что этот мой бывший дурень останется со мной в нормальных отношениях: все-таки у нас трое детей, а теперь еще и шесть внуков. Так нет! Он первые годы после развода даже с детьми не общался. Весь ушел в жизнь своей новой жены — там, кстати, тоже и дети, и внуки…

Но года полтора назад как-то так получилось, что он все-таки появился на одном нашем семейном торжестве — старшему внуку исполнилось 5 лет. Чувствовал себя немного неловко, что понятно. Столько времени его не было среди нас. Потом вроде освоился. А дальше… Я собралась домой — живу отдельно от детей. И далековато. Дочка попросила: «Пап, ты отвези маму домой, все-таки уже поздно, а ей далеко ехать». Согласился. Ну, поехали. В дороге болтали, как ни в чем не бывало, опять чего-то заспорили, каждый доказывал, что он прав. Прямо как в старые времена. И не поверите — приехали домой (я живу в нашей старой квартире), он на автомате поставил машину на свое старое место, закрыл ее, пошел к подъезду. Видимо, тоже на автомате. Я немного оторопела. Но взяла себя в руки — ну, чаем уж я бывшего мужа напою… Не жалко.

А потом мы оба оказались в постели. А поскольку общий стаж совместных сексуальных утех у нас большой, как-то все было знакомо, приятно, чувственно. В общем, теперь в лице бывшего мужа я обрела неплохого любовника. И знаете — меня это вполне устраивает. Он изредка приезжает ко мне. Поболтаем, поедим, он что-нибудь в квартире еще и починит. А потом — в постель. Если бы я знала, что мне будет так хорошо с ним, я бы давно с ним развелась.