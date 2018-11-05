5 стратегий соблазнения мужчин от героинь сериала «Краткий курс счастливой жизни»

Как современные женщины, живущие в мегаполисе, взаимодействуют с мужчинами? Какие есть варианты стратегий? Все это наглядно показано в сериале Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». Он вышел несколько лет назад и был обвинен во всех грехах: натурализме, гротеске, мизогинии и прочих «нетолерантностях». Стили соблазнения, показанные в фильме, для простоты назвала по именам героинь, которые их используют.

«Вижу цель — не вижу препятствий»: Саша, 30 лет

Главная героиня, которую играет Светлана Ходченкова , разведенная молодая женщина, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой в одной квартире. Мама и бабушка осуждают стиль жизни Саши, но ей, это в общем-то, по барабану. Саша красива, свободна и в активном поиске. Сериал начинается Сашиным сексом с незнакомцем в ночном клубе, а наутро она выходит на новую работу. И тут, упс, какая неприятная неожиданность — ее шефом оказывается тот самый мужчина из клуба. Он женат, жена ждет второго ребенка, ему не до приключений, Саше тоже, тем более, что обстоятельства изменились. Но тут возникает одно маленькое «но»: продолжая общаться, они вдруг понимают, что влюбились. Стиль соблазнения Саши можно назвать маскулинным, «пришел, увидел, победил» или «вижу цель — не вижу препятствий», такая Саша — танк. Она максимально открыта, честно говорит о своих чувствах и желаниях. Другое дело, что такая стратегия обычно срабатывает со слабыми или инфантильными мужчинами, которым сложно самим проявить инициативу. Чему у Саши однозначно стоит поучиться, так это умению вести себя органично в любой ситуации. И да, она — самая стильная героиня сериала.

«Хорошая девочка в поисках приключений»: Люба, 31 год

Пожалуй, самая интеллектуальная из подруг, работающих в кадровом агентстве «Новый рекрутер». У Любы муж — алкоголик, которого она почти содержит, и проблемы с зачатием ребенка. Случайный секс с полицейским приводит к беременности. Люба уходит от алкоголика и готовится выйти замуж за полицейского.

Стиль Любиного соблазнения можно назвать как «хорошая девочка в поисках приключений» или «оно само как-то так получилось». Поэтому, совершенно закономерно, что изменяет мужу она с хулиганом-гопником, которому повезло вырасти законопослушным и найти работу в полиции. Гены у него тоже «прекрасные»: мать, мелкая аферистка, которая накануне свадьбы ворует золото у будущей невестки. У Любиной стратегии соблазнения больше минусов, чем плюсов — она может привлечь к себе авантюристов, альфонсов, мужчин, ведущих криминальный образ жизни. Именно на них, подобно меду на мух, действует Любина неиспорченность и неискушенность. Уже одно то, что ее бывший мужчина — алкоголик, говорит о созависимом поведении и желании спасти партнера. Единственный способ справиться с этим — осознать ценность собственной жизни.

«Соседка по лестничной площадке»: Катя, 35 лет

Она уже много лет несчастлива замужем, ее заел быт, не радуют подрастающие дети, и, вот от этой вот, почти какой-то тотальной неудовлетворенности своей жизнью, она изменяет мужу — ничем не примечательному айтишнику.

Таких женщин полно — они стоят за кассами супермаркетов, водят трамваи, ухаживают в хосписах за неизлечимо больными. Они очень хорошо заземлены, почти вросли корнями в русскую почву, они из тех, кто коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. На таких женщинах держится весь российский институт брака. Катина стратегия соблазнения — «соседка по лестничной площадке»: она и пожалеть может, и поддержать, и вкусным борщом накормить, и водочки вместе тяпнуть и занять пятихатку до выходных. Ее сексуальность в ее зрелости, раскрепощенности, уверенности в том, что все важные жизненные женские программы она уже отработала — замуж вышла, дети растут, карьера так или иначе сделана, а жизнь проходит как-то мимо.

«Ловля на живца»: Аня, 26 лет

Самая молодая героиня сериала, ее играет Анна Слю , романтичная хентай-подросток-переросток, мечтающая, конечно же, о принце на белом бентли. С принцем все время как-то не срастается — то подонок попадется, то алкоголик, то еще какая-нибудь нечисть в мужском обличье.

Стиль соблазнения Ани можно назвать «ловлей на живца». На первое свидание она надевает атласный кружевной топ и шорты. Посмотрев на нее, мужчина тут же перестает думать головой и начинает думать своим либидо. Как, впрочем, и другие мужчины в радиусе двадцати пяти квадратных метров. Эта стратегия прекрасно работает для одноразовых встреч, но для длительных отношений не подходит. Аня — живое воплощение всех самых сексистских мужских фантазий. Сексапильная, не очень умненькая, постоянно хотящая секса.

«Крокодил в засаде»: Вера Родинка, 55 лет

Ее блестяще играет Ирина Хакамада . Стратегия соблазнения Веры Родинки похожа на охоту крокодила: он тихо-тихо прикинулся бревном, плавающим на поверхности воды, его глаза полузакрыты. Но стоит кому-то стоящему появиться в зоне досягаемости — молниеносный бросок и жертву, которая еще ничего не поняла, уже утянули под воду. Появление такой героини на главном канале страны можно считать революционным — оказывается, женщины после климакса занимаются сексом и да, могут увести партнера у более молодой соперницы.

Вместо заключения

Почему стоит посмотреть этот сериал? Во-первых, изумительные камео, эпизодические роли, которые играют известные медийные персоны. Во-вторых, он интересен взглядом самого режиссера на своих героинь — смеси нежности и презрения, которые так характерны для отношений пар, которые уже не первый десяток лет в браке. Ну и в-третьих, важный вывод, который так и просится после просмотра — невозможно экзистенциальную пустоту души наполнить отношениями. Хеппи-энда, в отличие от фильма, в таких ситуациях в жизни не случается.