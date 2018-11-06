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Звезды, влюбившиеся в обычных людей
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Тест: сколько у вас было прошлых жизней

Звезды, влюбившиеся в обычных людей 

Рамблер 1 час назад
Знаменитостям проще найти пару среди коллег. Но такой путь подходит не всем, поэтому кое-кто из звёзд выбрал партнёра без звёздного статуса.
1. Мейзи Уильямс. Актриса прославилась ролью Арьи Старк в сериале «Игра престолов». Не первый год она находится в отношениях с молодым человеком, которого встретила ещё в школе. Мейзи долгое время хранила роман в секрете, но потом всё-таки раскрыла тайну.
2. Эдди Редмэйн. Актёр, получивший «Оскар» за роль Стивена Хокинга, ог бы выбрать себе в жёны любую красавицу, но он предпочёл обычную девушку. С Ханной он знаком ещё со школьной парты. Молодые люди несколько лет дружили, а потом поняли, что их связывает нечто большее. С 2012 года Эдди и Ханна женаты и воспитывают двоих детей.
3. Адель. Одна из самых титулованных певиц нового века в прошлом году тайно вышла замуж. Её избранником стал непубличный человек, а бизнесмен, с которым она встречалась с 2011 года.
4. Джозеф Гордон-Левитт. Актёр не стремится афишировать личную жизнь и никогда не откровенничал с журналистами о своих романах. В 2014 году он женился на любимой девушке, которая была директором компании, занимающейся робототехникой. Сейчас в семье подрастают два сына.
Какие ещё знаменитости предпочли найти возлюбленных вне своего круга, узнайте из видео.
Женский форум
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