Звезды, влюбившиеся в обычных людей

Знаменитостям проще найти пару среди коллег. Но такой путь подходит не всем, поэтому кое-кто из звёзд выбрал партнёра без звёздного статуса.

1. Мейзи Уильямс. Актриса прославилась ролью Арьи Старк в сериале «Игра престолов». Не первый год она находится в отношениях с молодым человеком, которого встретила ещё в школе. Мейзи долгое время хранила роман в секрете, но потом всё-таки раскрыла тайну.

2. Эдди Редмэйн . Актёр, получивший «Оскар» за роль Стивена Хокинга , ог бы выбрать себе в жёны любую красавицу, но он предпочёл обычную девушку. С Ханной он знаком ещё со школьной парты. Молодые люди несколько лет дружили, а потом поняли, что их связывает нечто большее. С 2012 года Эдди и Ханна женаты и воспитывают двоих детей.

3. Адель . Одна из самых титулованных певиц нового века в прошлом году тайно вышла замуж. Её избранником стал непубличный человек, а бизнесмен, с которым она встречалась с 2011 года.

4. Джозеф Гордон-Левитт . Актёр не стремится афишировать личную жизнь и никогда не откровенничал с журналистами о своих романах. В 2014 году он женился на любимой девушке, которая была директором компании, занимающейся робототехникой. Сейчас в семье подрастают два сына.

Какие ещё знаменитости предпочли найти возлюбленных вне своего круга, узнайте из видео.