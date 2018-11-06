Неравные браки российских знаменитостей 

В 2015 году 87-летний актёр Иван Краско женился в четвёртый раз. Этот роман заставил общественность встрепенуться, ведь супруга Краско Наталья была моложе его 60 лет. Иван Иванович был преподавателем Краско, в какой-то момент он заметил, что Наталья влюблена в творчество Иосифа Бродского, к которому он и сам был неравнодушен. Поэзия и объединила Ивана и Наталью. В Интернете про семью писали много колкостей, но супруги игнорировали их. Они постоянно участвовали в тв-шоу и рассказывали о своей любви. Но, похоже, в итоге семья не сложилась: ходят слухи, что Краско оставил Наталью и вернулся к третьей супруге.
Иван и Наталья Краско — лишь одна из немногих звёздных пар, которые эпатировали публику разницей супругов в возрасте и положении. Режиссёр Андрей Кончаловский десятилетиями слыл ловеласом, у него было множество романов и несколько браков, от которых появилось пять детей. В 1996 году он встретил молодую актрису Юлию Высоцкую. Начавшийся роман оба восприняли как лёгкое развлечение, однако он перетёк в серьёзные отношения. Вскоре Андрей сделал Юлии предложение, и разница в 37 лет не стала для этого препятствием. Именно в этом браке Андрей нашёл успокоение и забыл про прежние любовные приключения. В семье появилось двое детей, а отметившие в нынешнем году двадцатилетие совместной жизни Кончаловский и Высоцкая считаются одной из образцовых пар российского шоу-бизнеса.
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