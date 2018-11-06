Что нужно знать о парной психотерапии 

Мы не раз видели, как это делают киногерои: садятся вдвоем на уютный диванчик напротив опрятной женщины или мужчины с понимающим взглядом, неловко мнутся, рассказывая, что в последнее время отдалились друг от друга.
В российской реальности не так уж много пар обращаются к такому способу решения проблем. Не всегда причина в отсутствии денег на терапию, часто люди не считают, что у них в отношениях все настолько плохо, чтобы идти к специалисту.
Рассказываем, почему ходить на терапию стоит даже тогда, когда кажется, что все в порядке, и что нужно знать о парном консультировании.
Она не только для пар, которые находятся на грани расставания
Поход к психотерапевту не должен становиться последним средством, к которому прибегают, когда кажется, что вашу пару спасет только чудо. Консультация может помочь людям с любым типом отношений. Она дает партнерам возможность выразить свои настоящие потребности и пространство для открытого диалога, обсуждения сложных, неудобных тем. Многие люди не умеют выражать эмоции в отношениях и общаться в конструктивном русле. В нашей культуре проблемы в парах воспринимаются как отклонение от нормы, поэтому их принято замалчивать до тех пор, пока не накопится целый комплекс противоречий.
Нет такой вещи, как идеальные отношения, — считает эксперт по отношениям Алиша Джени. — Независимо от семейного положения, от того, как часто мы занимаемся сексом, или насколько мы раскрепощены в общении, мы все люди со стрессами, неуверенностью и требованиями, которые часто мешают нашей способности понимать друг друга.
На сеансы не обязательно ходить вместе
На первой консультации вы знакомитесь со специалистом, узнаете, как он работает, рассказываете о своих ожиданиях и составляете примерный план работы. Оценив вашу проблему, терапевт может назначить отдельные сеансы, чтобы добиться полной откровенности. Парные сеансы тоже обязательны — на них специалист как раз поможет вам поговорить с партнером так же честно, как на индивидуальной консультации.
Нельзя однозначно сказать, поможет ли вам парная психотерапия
Это важная вещь, которую стоит знать о психотерапии в целом. Ее успех зависит от множества факторов: подойдет ли вам выбранный профессионал, готовы ли вы к серьезной эмоциональной работе, чего конкретно ждете от терапии. Поэтому пользоваться рекомендациями можно, но не слишком доверяйте им — подруга может сказать, что такой-то консультант спас их брак, а для вас он окажется бесполезен. Не стесняйтесь менять терапевта и искать того, кто вам подойдет. Узнавайте квалификацию специалиста и на каких конкретно проблемах он специализируется. Если пара сеансов ничего не изменила и даже надежды вам не дала, скорее всего, дальше ходить к этому консультанту не имеет смысла.
Терапевт не оценивает, кто из вас прав, кто виноват
Обвинять в проблемах партнера — обычное дело. Эти упреки могут быть справедливыми или не очень, но в любом случае они ничего не дают для конструктивного диалога. Главное, что должен уметь консультант по отношениям, — выстраивать эффективную коммуникацию. Он подходит к решению проблемы беспристрастно, ведь только такой взгляд помогает сконцентрироваться на конкретных вещах, а не на эмоциях.
Как подготовиться к парной психотерапии
- Поймите, что вы хотите от этого опыта. Еще до похода к специалисту стоит определиться, чего конкретно желаете достичь: улучшить сексуальную жизнь, усилить эмоциональную близость, решиться на совместного ребенка. Это поможет сформировать ожидания, о которых вы сообщите терапевту, даст вам с партнером общее понимание проблемы и поможет контролировать процесс консультирования.
- Станьте уязвимыми. Терапия — это не развлечение, и приятного в ней не так уж много, особенно поначалу. Вы должны быть готовы обнажить свои слабости, признать ошибки и выйти из оборонительной позиции. Иногда для этого может потребоваться индивидуальная терапия.
- Будьте честными. Говорить партнеру правду о том, что тебя не устраивает в нем, может быть страшно. Но не забывай, что именно замалчивание проблем и отсутствие понимания и привело вас на терапию. Научитесь быть честными даже в обидных вещах, и ваши отношения выйдут на новый уровень.
- Проявите терпение. Нельзя точно сказать, сколько конкретно сеансов хватит, чтобы решить вашу проблему. Кому-то достаточно пары консультаций, кто-то ходит на терапию годами. Но, если на консультациях вы будете отмалчиваться и побоитесь быть откровенными, можете считать, что зря платите деньги терапевту.