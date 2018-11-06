Что нужно знать о парной психотерапии

Мы не раз видели, как это делают киногерои: садятся вдвоем на уютный диванчик напротив опрятной женщины или мужчины с понимающим взглядом, неловко мнутся, рассказывая, что в последнее время отдалились друг от друга.

В российской реальности не так уж много пар обращаются к такому способу решения проблем. Не всегда причина в отсутствии денег на терапию, часто люди не считают, что у них в отношениях все настолько плохо, чтобы идти к специалисту.

Рассказываем, почему ходить на терапию стоит даже тогда, когда кажется, что все в порядке, и что нужно знать о парном консультировании.

Она не только для пар, которые находятся на грани расставания

Поход к психотерапевту не должен становиться последним средством, к которому прибегают, когда кажется, что вашу пару спасет только чудо. Консультация может помочь людям с любым типом отношений. Она дает партнерам возможность выразить свои настоящие потребности и пространство для открытого диалога, обсуждения сложных, неудобных тем. Многие люди не умеют выражать эмоции в отношениях и общаться в конструктивном русле. В нашей культуре проблемы в парах воспринимаются как отклонение от нормы, поэтому их принято замалчивать до тех пор, пока не накопится целый комплекс противоречий.

Нет такой вещи, как идеальные отношения, — считает эксперт по отношениям Алиша Джени. — Независимо от семейного положения, от того, как часто мы занимаемся сексом, или насколько мы раскрепощены в общении, мы все люди со стрессами, неуверенностью и требованиями, которые часто мешают нашей способности понимать друг друга.

На сеансы не обязательно ходить вместе

На первой консультации вы знакомитесь со специалистом, узнаете, как он работает, рассказываете о своих ожиданиях и составляете примерный план работы. Оценив вашу проблему, терапевт может назначить отдельные сеансы, чтобы добиться полной откровенности. Парные сеансы тоже обязательны — на них специалист как раз поможет вам поговорить с партнером так же честно, как на индивидуальной консультации.

Нельзя однозначно сказать, поможет ли вам парная психотерапия

Это важная вещь, которую стоит знать о психотерапии в целом. Ее успех зависит от множества факторов: подойдет ли вам выбранный профессионал, готовы ли вы к серьезной эмоциональной работе, чего конкретно ждете от терапии. Поэтому пользоваться рекомендациями можно, но не слишком доверяйте им — подруга может сказать, что такой-то консультант спас их брак, а для вас он окажется бесполезен. Не стесняйтесь менять терапевта и искать того, кто вам подойдет. Узнавайте квалификацию специалиста и на каких конкретно проблемах он специализируется. Если пара сеансов ничего не изменила и даже надежды вам не дала, скорее всего, дальше ходить к этому консультанту не имеет смысла.

Терапевт не оценивает, кто из вас прав, кто виноват

Обвинять в проблемах партнера — обычное дело. Эти упреки могут быть справедливыми или не очень, но в любом случае они ничего не дают для конструктивного диалога. Главное, что должен уметь консультант по отношениям, — выстраивать эффективную коммуникацию. Он подходит к решению проблемы беспристрастно, ведь только такой взгляд помогает сконцентрироваться на конкретных вещах, а не на эмоциях.