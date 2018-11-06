Вредные советы: 7 способов вдохновить мужа на измену

Давайте представим себе странную женщину, которая захотела, чтобы ее муж завел себе любовницу. Что мы можем ей посоветовать?

Каждый миг нашей жизни мы делаем выбор: любить или жаловаться на недостаток любви, дарить радость или страдать, создавать счастливые отношения с мужем или разрушать свою семью.

И каждое наше действие, каждое слово, каждая мысль имеют свои последствия, ведут нас куда-то. Вот только мы не всегда четко понимаем куда. Чтобы посмотреть на себя со стороны и понять, к чему ведут нас некоторые наши действия, я хочу предложить Вам шуточный текст.

Давайте представим себе странную женщину, которая захотела, чтобы ее муж завел себе любовницу. Что мы можем ей посоветовать? Я придумала семь советов, которые приведут ее к цели. Возможно, Вы узнаете себя в некоторых образах. Не пугайтесь и не вините себя! Каждой из нас есть над чем подумать и сделать выводы.

Итак, что делать, чтобы муж завел любовницу?

1. Пусть Вашим кредо по жизни будет: «Я — загнанная лошадь»

Ваше ощущение должно быть таким: Вы смертельно устали от всего — от работы, от готовки, уборки, детей и мужа, конечно. Несмотря на усталость, не позволяйте себе отдых: это слабость, которую Вы себе не можете позволить. Не снижайте ни в коем случае обороты: с остервенением драйте квартиру, вылизывайте раковины и унитаз, готовьте ужин из трех, как минимум, блюд, можно из четырех, пяти и больше.

Не обращайте внимание на свое внутреннее состояние, на внутренний голос, который иногда скулит: остановись, приляг, почитай книжку, полюбуйся облаками, расслабься. Вы сами понимаете, что это все провокация. Поэтому не поддавайтесь на них. Как можно отдыхать, если Вы еще не почистили ковер в гостиной и не погладили трусы детям? Ваша цель — переделать все дела, которые Вы запланировали себе, и поставить себе жирный плюсик: Вы идеальная жена и мать. На самом деле Вы даже больше, чем просто идеал, Вы — Герой с большой буквы.

Все, кто не понимает ценность такого напряженного труда на благо семьи, пусть идут в сад! Не обращайте на них внимания. В том числе и на мужа, который не может оценить кристально чистый унитаз и идеальный порядок у вас в шкафу. Высший пилотаж — это измотать себя так, чтобы, отработав восьмичасовой день, отстояв вечернюю вахту на кухне и уложив детей спать, у Вас было только одно желание: упасть замертво в постель.

2. Ощущение «я — загнанная лошадь» чередуйте с состоянием жертвы

Развивайте и всячески культивируйте в себе состояние собственного бессилия. Регулярно жалуйтесь на жизнь подружкам, родителям, знакомым. Ведь, правда же, вас не ценят! Особенно муж, который не понимает, какое сокровище ему досталось. Вас никто не любит. Муж в первую очередь. Цветы дарит редко. Не помогает. Не заботится. Не восхищается. Не приносит кофе в постель, как муж Оли, и не дарит бриллианты, как муж Кати.

Обязательно сравнивайте своего мужа с идеальными мужьями своих подруг, героинь любовных романов и романтических фильмов. Составьте список своих претензий к мужу и регулярно с ним сверяйтесь, чтобы не забыть, какой он у вас плохой. Можете высказывать эти претензии вслух мужу. Если мужа нет рядом, проговаривайте недостатки мужа про себя, вспоминайте все случаи, когда он вас обижал, не заботился и т.д. Рассказывайте обо всех случаях знакомым. Жалуйтесь на жизнь и мужа всегда и везде, при любой возможности.

3. Принижайте свою самооценку

Если Вам повезло и у Вас низкая самооценка, то будет намного проще сделать так, чтобы Ваш мужчина обратил внимание на другую женщину. Глядя в зеркало, грустно вздыхайте. Вы же понимаете, что такую, как Вы, не изменят макияж, красивое платье, прическа, массаж или фитнесс-клуб. Не мечтайте, у вас все равно не будет загородного дома, красивой машины, кольца с бриллиантом и, конечно, же заботливого мужа, который бы носил Вас на руках. Ведь вы сами уверена, что не достойны счастья.

Ваша мама была несчастна в браке, ваша тетя выгнала мужа, бабушка тянула на себе всю семью. И Вы верный продолжатель традиции. Не вздумайте изменять этим семейным ценностям. Ничего не меняйте в жизни. Читать книги про какую-то женственность, ходить на тренинги, находить какие-то смыслы в жизни — все это не для Вас, только лишняя трата денег и времени. Пусть этим занимаются другие. Все равно у Вас ничего не получится.

4. Забудьте про внешний вид

Помните, как только женщина начинает выглядеть привлекательно, 80% ее проблем решаются автоматически. Поэтому никакой красоты. Во-первых, ухоженность привлекает внимание, мужчины уважают женщину за её красоту и притягиваются к ней, как магнитом. Во-вторых, забота о себе поднимает самооценку женщины. Она начинает любить себя, свое тело, излучая флюиды привлекательности. А Вам это не нужно.

5. Все скрывайте

Открытость женщины — это приворотное зелье для мужчины, поэтому не думайте его использовать. Скрывайте все, что происходит в вашей жизни. Не вздумайте рассказывать мужу, как Вас лучше любить, какие подарки дарить, что Вам доставляет радость, что Вас беспокоит, чем Вам можно помочь. Молча ходим по дому, вслух бросаем упреки, а внутри дуемся. О помощи, конечно же, тоже не просим. Все равно он бесчувственный чурбан, которому наплевать на ваши просьбы. Тем более что вы уже просили его один раз в прошлом году вынести мусор, а он не вынес! Что с такого человека взять. Лучше махнуть на него рукой, делать все самой и ходить с обиженным лицом: пусть знает, как он вас обидел.

6. Секс — это грязно

Так думали много лет назад. Когда-то даже женский оргазм называли болезнью. Продолжайте думать так же: Вам это выгодно. Это поможет полностью закрыться от близких отношений. Потому что секс раскрывает мужские чувства, так же как женские раскрывают общение и разговоры по душам. Лучше, конечно, не заниматься сексом с мужем. Но если Вам все же приходится это делать, всячески показывайте, как Вам это безразлично, не нужно. И вообще разрешая себе секс, Вы снисходите до своего мужа, потакаете его слабостям.

7. Внедряйте жесткий контроль

Как много в этом слове. Если Вы хотите наверняка отправить мужа на сторону, нужно взять все под свой жесткий контроль. Никакого послушания с вашей стороны. Планируйте все сами, решайте все сами. Ведь вся ответственность лежит на ваших плечах. Помните, что в доме мужчина только один, и если вы возьмете на себя эту мужскую функцию, то мужчина или расслабиться и передаст Вам ответственность, или начнет войну. И в первом, и во втором случае Вам только лучше: Вы почувствуете себе настоящим мужиком и зауважаете себя.

Выполняйте эти рекомендации регулярно каждый день, и уже через месяц, максимум — через год результат гарантирован: любовница уведет от Вас Вашего ужасного мужа, который все равно Вас не устраивает (доставайте свой список претензий и перечитывайте). Ура, Вы свободны! Не правда ли это, к чему Вы стремитесь?

Верю в то, что есть более высокий уровень счастья в отношениях, где бы вы не находились. Дорогие мои любимые Женщины! Давайте стремиться к осознанности, к ясному пониманию своих желаний. Я хочу, чтобы мы сделали свой выбор осознанно и воплощали эти ценности в жизнь. Давайте идти к своей цели, и у нас все получится! У нас впереди целая счастливая жизнь, которая начинается в эту секунду! Какой она будет — решать только Вам.

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