ТОП-10 признаков хорошей любовницы 

Дэвид Мовер, известный американский сексолог, утверждает, что физические данные человека, то есть размер пениса мужчины и величина груди у женщины, а также способность иметь по восемь оргазмов в сутки — это далеко не все, что нужно для хорошего секса.
Право называться хорошим любовником или любовницей чаще всего принадлежит людям, мимо которых можно пройти на улице, не оглянувшись. Но забыть их, напрочь выбросив из своих эротических снов, удается лишь единицам — людям с железной волей или ледышкой вместо сердца.
Хочешь узнать, снишься ли ты своим бывшим любовникам? Сверься со списком, предложенным Дэвидом Мовер.
- Хорошая любовница имеет неплохой багаж теоретических знаний о сексе. И хорошо представляет, что происходит с телами двух любящих друг друга людей, когда они стремительно приближаются к оргазму. Или безнадежно отстают друг от друга.
- Хорошая любовница не забывает о том, что теория без практики — курам на смех. Только практика позволяет отточить сексуальные умения и довести их до совершенства. Хорошая любовница знает, что в жизни женщины может быть секс исключительно ради секса. Без прогулок под луной и клятв в вечной любви.
- Хорошая любовница любит новизну. И всегда может сказать своему партнеру: «Ты знаешь, я увидела в порнофильме такую прикольную сценку… Давай попробуем?»
- Хорошая любовница никогда не грустит и не скучает в постели. Секс для такой женщины — это забавное приключение. Занимаясь сексом, она веселится от души, отпустив свое воображение на свободу.
- Хорошая любовница не ждет приглашения к сексу. Она всегда готова стать инициатором забавного сексуального приключения. И то, что перед ней не волнующий своей новизной любовник, а знакомый до мельчайших нюансов муж, нисколечко не останавливает ее.
- Хорошая любовница знает, что без хорошего сексуального здоровья хороший секс невозможен. Поэтому упражнения Кегеля для нее так же привычны, как чистка зубов.
- Хорошая любовница умеет свести к шутке любые затруднения, возникшие в постели. Это не значит, что в постели, как на арене цирка, всегда «рыжие», готовые шлепнуться на попу и долго дрыгать ножками, если у парня вдруг пропала эрекция. Но способность не париться, если что-то пошло не так, как хотелось, хорошей любовнице просто необходима.
- Хорошая любовница умет время от времени сказать сексу «Нет». Если женщина безотказна, мужчина теряет форму охотника. Даже если вы женаты восемь с половиной лет, держи мужа в напряжении. Он должен знать, что ты можешь инициировать секс в самом неожиданном месте и с таким же успехом отказаться от секса на том простом основании, что «не хочется и точка».
- Хорошая любовница хорошо знает свое тело. И щедро делится своими знаниями со своим любовником. Если женщина хорошо знает, как стимулировать собственный клитор, но упрямо держит это в тайне, то… То кто ей, простите, доктор?
- Все бывшие любовники хорошей любовницы уверены в том, что «в постели с этой женщиной я был неотразим». Если ты умеешь сохранять дружеские отношения с мужчиной после того, как все любовные связи порваны, но он в разговоре с тобой время от времени просит еще раз сказать ему, что он в постели был ого-го, значит с твоей сексуальностью все в порядке. А приятные воспоминания о горячем сексе все еще не дают парню спокойно говорить с тобой о погоде и лютиках в поле.