ТОП-10 признаков хорошей любовницы

Дэвид Мовер, известный американский сексолог, утверждает, что физические данные человека, то есть размер пениса мужчины и величина груди у женщины, а также способность иметь по восемь оргазмов в сутки — это далеко не все, что нужно для хорошего секса.

Право называться хорошим любовником или любовницей чаще всего принадлежит людям, мимо которых можно пройти на улице, не оглянувшись. Но забыть их, напрочь выбросив из своих эротических снов, удается лишь единицам — людям с железной волей или ледышкой вместо сердца.