Романы знаменитостей, о которых забыли

В творческой среде романы — не редкость. Знаменитости сходятся, заставляя поклонников волноваться, и расходятся, радуя журналистов скандальными подробностями. Эти звёзды тоже когда-то крутили романы, но сейчас мало кто помнит, что они были вместе.

1. Лариса Гузеева Дмитрий Нагиев . Об отношениях с Ларисой Дмитрий всегда говорил расплывчато, но вот сама актриса и телеведущая недавно раскрыла тайну и подтвердила, что отношения у них были. Пара рассталась спокойно, сейчас они тепло общаются, Лариса счастлива в браке, а Дмитрий, согласно официальной версии, одинок.

2. Ксения Собчак Евгений Папунаишвили . Молодые люди познакомились на телепроекте «Танцы со звёздами» и явно приглянулись дург другу. Ксения и Евгений начали появляться в свете в качестве пары, но интрижка продлилась недолго. В 2017 году Папунаишвили женился и стал отцом дочери. Ксения Собчак в браке с актёром Максимом Виторганом растит сына.