Романы знаменитостей, о которых забыли 

В творческой среде романы — не редкость. Знаменитости сходятся, заставляя поклонников волноваться, и расходятся, радуя журналистов скандальными подробностями. Эти звёзды тоже когда-то крутили романы, но сейчас мало кто помнит, что они были вместе.
1. Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев. Об отношениях с Ларисой Дмитрий всегда говорил расплывчато, но вот сама актриса и телеведущая недавно раскрыла тайну и подтвердила, что отношения у них были. Пара рассталась спокойно, сейчас они тепло общаются, Лариса счастлива в браке, а Дмитрий, согласно официальной версии, одинок.
2. Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили. Молодые люди познакомились на телепроекте «Танцы со звёздами» и явно приглянулись дург другу. Ксения и Евгений начали появляться в свете в качестве пары, но интрижка продлилась недолго. В 2017 году Папунаишвили женился и стал отцом дочери. Ксения Собчак в браке с актёром Максимом Виторганом растит сына.
3. Елена Корикова и Сергей Астахов. Нежная блондинка Елена и фактурный брюнет Сергей идеально смотрелись вместе, правда, отношения предпочитали хранить в тайне. Об их романе стало известно случайно: когда квартиру Кориковой ограбили, из неё вынесли и личные вещи Астахова. Роман завершился довольно быстро, причиной стала взаимная ревность.
Нюша и Влад Соколовский, Ольга Бузова и Роман Третьяков, Оксана Фёдорова и Николай Басков — когда-то эти пары постоянно попадали в объективы камер папарацци, но сейчас у каждого героя своя жизнь.