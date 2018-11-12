Самые необычные травмы во время интимной близости

В Склифе давно существует музей предметов, которые врачи извлекли из анального отверстия пациентов, пытавшихся разнообразить свои сексуальные ощущения. Такие коллекции есть у многих врачей, а истории с секс-травмами, которые закончились хорошо или не очень, просто поражают воображение.

На последнем месте нашего хит-парада эротических травм мужчина из Италии, который засунул макаронину внутрь мочеиспускательного. Он рассчитывал получить удовольствие, а получил лишь проблемы, особенно, когда макаронина застряла и сломалась внутри члена. В медицинском отчете данная травма во время секса описывается как "ранение, доставленное во время мастурбации при внутриутетральном проникновении спагетти".

Мы не ищем простых путей, решила пара любовников из США, и вместо того, чтобы пойти в обычный секс-шоп, они присоединили вибратор к электрической пиле. Игрушка сорвалась, и пила нанесла тяжелое проникающее ранение половых органов 27-летней девушке. Вертолетом ее доставили в больницу, где хирургам удалось стабилизировать состояние несчастной.

Лампочки во рту — излюбленная шалость малышни, а вот лампочки в заднем проходе — это уже по-взрослому. Врачи уже не удивляются количеству подобных случаев. Главное, они говорят, чтобы стеклянное изделие не лопнуло, остальное — поправимо.

Главное, ничего не перепутать… особенно смазку. Юной паре влюбленных так хотелось заняться сексом, что в доме бабушки они по ошибке схватили вместо смазки специальный крем для снижения артериального давления с нитроглицерином. После активного использования данного препарата оба партнера рухнули без сознания голыми на пол. Естественно, что первыми их обнаружила несчастная бабушка.

Один изобретательный молодой человек так сильно стимулировал свое анальное отверстие, что потерял в нем игрушку. Вместо того, чтобы отправиться к врачу, он решил извлечь ее наружу с помощью щипцов для салата. Через короткое время этот кухонный гаджет также застрял в анусе, и лишь после этого молодой все-таки добрался до больницы.

Непроходящий кашель так замучил даму из Индии, что она обратилась к врачам. Рентгеновские снимки показали, что у нее в легких застрял презерватив, который совершенно незаметно был проглочен ею во время орального секса. Пришлось извлекать хирургическим путем.

Ну и первое место достается молодому человеку, у которого из анального отверстия врачи доставали куски бетона. Это, пожалуй, самая странная сексуальная травма, получена способом, который до сих пор не укладывается у нас в голове. Оказалось, что пациент вместе со своим партнером в самый пик страсти заливали друг другу в анус жидкий бетон через воронку. Естественно, что через некоторое время бетон затвердел.