Как поддержать партнера, который потерял работу

После потери работы начинается напряженное время сомнений, поиска и нестабильности. В отношениях эти эмоции приходится переживать вам обоим. Разбираемся, как поддержать своего мужчину в трудной ситуации, помочь ему обрести уверенность и не дать погрузиться в прокрастинацию и самокопание.

1. Выслушай его

Первое, что нужно человеку, который пережил неприятную ситуацию — просто выговориться. Позволь ему рассказать все, что произошло, не прерывая и не споря. Не пытайся сразу предложить решение или дать оценку, будь максимально благосклонна и терпелива. Иногда лучшее, что мы можем сделать для близких людей, — находиться рядом, когда им нужно выразить эмоции.

2. Дай ему время

Не требуй, чтобы он сразу задвинул эмоции на задний план и принялся за поиски новой работы. Пусть переосмыслит ситуацию, свыкнется со своим новым статусом. В такие моменты особенно важно проявлять эмпатию. Если ты будешь постоянно подбадривать, человеку придется делать вид, что все в порядке, чтобы не расстраивать тебя. Лучший вариант — спросить своего мужчину, что ему сейчас нужно — чтобы ты предлагала решения или оставила его на время в покое.

3. Помоги ему исследовать другие свои интересы

Потеря работы — отличный повод пересмотреть приоритеты и понять, чем действительно хочешь заниматься. Предложи ему попробовать себя в чем-то новом или начать зарабатывать на любимом хобби. Даже если эти эксперименты ни к чему не приведут, это все же лучше, чем сидеть и ныть.

4. Сделайте то, что давно планировали

Воспользуйтесь его свободой, чтобы осуществить давние планы. Может, вы давно мечтали о совместном путешествии, но никак не могли согласовать графики отпусков, или хотели сделать ремонт. Новая работа принесет новые стрессы, и до ближайшего отпуска придется ждать минимум полгода, так что дай парню небольшую передышку.

5. Поддерживай, а не говори, что ему делать

Это самое сложное: не пытаться взять ситуацию в свои руки и начать командовать, а просто поддерживать. Наверняка он страдает от неопределенности не меньше, чем ты. Последние слова, которые хочет услышать человек, потерявший работу: «что ты намерен делать дальше» и «как продвигаются поиски нового места». Речь, конечно, не идет о ситуации, когда он месяцами бездельничает и его творческому поиску не видно конца. Тогда напомнить ему, что на твоей шее не так-то много места, будет совсем не лишним.

6. Напомни партнеру о его сильных сторонах

Не важно, попал он под сокращение или был снят с должности за провинность: любое увольнение бьет по самооценке. Каким бы хорошим специалистом ты ни был, в момент поиска каждый сомневается в своих силах. Сядьте вместе и составьте список его сильных сторон и профессиональных качеств. Это напомнит мужчине, что он на многое способен, а еще пригодится при составлении резюме и на собеседованиях.

7. Помоги обернуть ситуацию в свою пользу

Раз уж увольнение случилось, из него нужно извлечь максимальную выгоду. Творческий отпуск мы уже обсудили, пришло время поговорить о требованиях к новой работе. Пусть парень вспомнит все, что его не устраивало на прежнем месте, — это станет красными флагами во время поиска. Может быть, в этот раз он будет ориентирован на компании, в которых больше платят. Или согласится на менее ответственную должность, которая даст ему больше свободного времени вне работы.

8. Дай ему возможность сохранить чувство ответственности

Когда партнер немного отойдет от переживаний и будет готов действовать, предложи ему составить план. Возможно, вам стоит перераспределить бюджет и понять, какие расходы вы сейчас должны сократить. Оцените реальные риски и подумайте, как можете их избежать. Составьте план поиска работы или определитесь, с какого конкретно времени парень начинает активно отправлять резюме и ходить на собеседования. Любое из этих действий поможет вам обоим понять, как вы будете двигаться дальше. Не дави, но и не бойся выражать свои опасения, в конце концов, ты тоже имеешь право переживать.

Приходилось ли тебе поддерживать парня, который потерял работу, и что ты вынесла из этого опыта?