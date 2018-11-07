«Жена должна мне секс по первому требованию»

Вопрос о том, может ли жена отказать мужу в близости, поначалу кажется абсурдным. Конечно, может. Чем она отличается, собственно, от любой другой женщины?

Понятие «супружеский долг» давно перестало употребляться в прямом смысле этого слова — на все нужно желание женщины. Но что, если оно пропало?

Часть патриархально настроенных мужчин считает, что после нескольких отказов в сексе на пустом месте жена должна быть срочно выставлена за дверь. А если уж женщина замечена в манипуляции — срочно «сливать»!

Другая часть все же предложила провести грань между реальной усталостью и полным исчезновением желания. Если первое иногда простительно, то второе уже ни в какие рамки не лезет. Теперь уж точно — за дверь!

Однако, пока дверь хлопает только виртуально, хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты.

Первое — исчезновение желания, безусловно, симптом. Только вопрос — симптом чего? Болезни, физической и моральной усталости, исчезновения чувств, депрессии? Я думаю, следует четко выяснить причину, по которой пропало либидо, а потому уже рубить с плеча.

Второй тонкий момент касается равноправия полов. Если муж может требовать секс по первому запросу, имеет ли жена право на тоже самое? А то ведь у нас последнее время и наоборот случается — жене хочется, а муж отлынивает… Может, тогда и для отлынивающих мужчин введем санкции?

Ну а третий вопрос — почему речь идет именно о принуждении жены и воззвании долга, а не о ее собственном горячем желании? Может быть, изначально холодная, со слабым сексуальным темпераментом женщина была принята за порядочную? А ей всегда было просто не очень-то и надо? С одной стороны, иметь такую жену досадно — висит груша, нельзя скушать. А с другой — на сторону не побежит. А то ведь горячему коню нужны стальные удила, и одного мужа темпераментной даме может быть недостаточно…

Ну а к вам вопрос такой: имеет ли муж право на секс с женой, как говорится «по первому запросу»? Почему да? Почему нет?