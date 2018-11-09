«Я зарабатываю больше, чем мой мужчина»

Реальные истории о неравных отношениях

Мужчина — главный добытчик в семье. Это традиционная схема. Но традиции удается хранить не всем. И если женщина выбирает мужчину по достатку, как правило, это вызывает осуждение. «А как же любовь?», вопрошают осуждающие. Три женщины рассказали, каково им было в отношениях, где мужчины зарабатывали значительно меньше, чем они.

Марина, 32 года, менеджер фармацевтической компании, зарплата — 130 тыс. руб. в месяц

Виктор, 32 года, системный администратор, зп — 30 тыс. руб. в месяц

Марина всегда была умницей: она отличалась в учебе, общественной жизни, а потом и в работе. На новом месте она умеет сразу зарекомендовать себя и добиться повышения, благодаря креативности, энергичной трудоспособности и уверенности в себе. С карьерой у нее все в порядке.

А вот с мужчинами пока не везет. Первые серьезные отношения продлились 8 лет, но так и не закончились браком. Ее, которую всегда хвалили на работе, дома постоянно подвергали жесткой критике. И как только они расстались, ее бывший мужчина вскоре женился и обзавелся ребенком.

Потом была череда несерьезных романов. И однажды ей встретился Виктор. В отличие от большинства временных мужчин Марины, он не был избегающим ответственности невнятным мямлей и слабаком. Это был настоящий мужчина во всех отношениях — в том, как он уважал в ней женщину, старался быть сильным, а ей наконец позволял быть слабой. Ей так этого не хватало: наконец побыть девочкой, о которой заботятся, а не быть вечной умницей, которая справится с чем угодно на работе.

Вот только было одно «но»: в свои 32 Витя жил с мамой, зарабатывал 30 тыс. руб. в месяц, был в долгах и продолжал лелеять мечту о карьере рок-музыканта.

И постепенно это давало о себе знать. Как ни крути, а Марина со своей зарплатой привыкла к определенному уровню комфорта: питаться исключительно в кафе и ресторанах, например. Но ее мужчине отвезти ее в кафе — не по карману. И не по карману дарить ей подарки. Плюс ко всему он постоянно занят: то подработками, то репетициями его рок-группы. Все чаще это становилось причиной конфликтов.

И тогда Марина решилась на отчаянный шаг: чтобы перестать зарабатывать больше своего мужчины, она… уволилась. Очень уж ей хотелось почувствовать себя под крылом у любимого. И если размер его крыла всего 30 тысяч, значит у нее должен быть еще меньше.

У Марины были надежды, что это станет толчком для развития Вити, необходимость заботиться о ней подстегнет его. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Ничего плохого не произошло. Но и ничего хорошего тоже. Все оставалось по-прежнему. И все эти психологические уловки типа «стань слабой, чтобы в твоей жизни появился сильный мужчина» — не сработали.

Отношения стояли на месте, взаимные недовольства копились. И когда Марина предложила на время разъехаться, Витя не стал возражать. После нескольких месяцев встреч она сказала, что больше так не может — и он снова не нашел, что возразить.

Ей хотелось, чтобы он был мужчиной, остановил ее, боролся за нее, сделал хоть что-то. Но у него оказалось слишком много своих проблем. А она вдруг четко поняла, что не собирается пускать свою жизнь коту под хвост, чтобы подстроиться под более слабого мужчину.

После этого она быстро нашла такую же высокооплачиваемую работу и снова стала ездить в отпуск в Европу. И теперь она уже точно знает, что не стоит ждать «чудесных превращений» — выбирать нужно изначально равного.

Катя, 29 лет, дизайнер, зарплата 60-80 тыс. руб. в месяц

Егор, 24 года, менеджер по продажам, 5-35 тыс. руб. в месяц

Катя и Егор познакомились на вечеринке у общего друга. Она обратила внимание на самого взрослого, как ей показалось, мужчину. А на деле выяснилось, что хоть и выглядит он на 35, на самом деле ему всего 23, и он только-только закончил университет.

Надежды на романтическое знакомство не оправдались, но симпатия между ребятами была очевидна, и они подружились. Они часто пересекались на общих тусовках, перекидывались шуточками и взглядами. Потом как-то договорились вместе пойти погулять с собаками, потом в кино. Кате было весело и легко с ним, и даже не было мысли о том, что парень чувствует что-то большее. Потому что всегда, куда бы они ни шли, каждый платил сам за себя, как и полагается друзьям, верно? Ведь если парень ухаживает за девушкой, то он приглашает ее куда-то и платит за билет в кино или кофе, полагала Катя. Но Егор никогда не делал таких попыток, а потому Катя была уверена, что у нее появился хороший друг.

До того момента, когда она приболела, и он вызвался навестить ее: выяснилось, что между ними давно полыхает нешуточная страсть.

«Это только секс!», — уверенно заявляла Катя подругам, подчеркивая, что это все ненадолго и несерьезно. Однако секс был так хорош, что Егор стал проводить у Кати все выходные. При этом в кафе каждый продолжал платить сам за себя. «Значит, и у него нет серьезных намерений, всех все устраивает», — решила Катя. Но потом Егор сделал нечто: признался ей в любви и предложил вместе жить.

История всех этих отношений — это череда недоумевающих немых сцен со стороны Кати. «Вот мы сидим в кафе, нам приносят счет, он делит его пополам, кладет свою часть и пододвигает счет мне. А когда его уносят, говорит, как он любит меня. Как это возможно?!». Парень был настолько непосредственен, что сложно было вообще заговорить с ним об этом несоответствии. А после трудного для Кати разговора он, конечно же, напрягся. И сказал, что он с самого начала ухаживал за ней, и занимал деньги у друзей, чтобы ходить с ней в кино и кафе (и платить только за себя). Ведь тогда он почти ничего не зарабатывал.

Отказаться от человека только лишь потому, что у него нет денег — это было не в правилах романтичной Кати. И хоть она и не была слепо влюблена, но человек был ей симпатичен как личность и привлекал физически. А потому они договорились, что пока у него трудная финансовая ситуация, платить каждый будет сам за себя.

Они встречались два года. За это время Егор нашел постоянную работу, и стал зарабатывать 35 тыс. руб. Они даже стали жить вместе — и скидывались на все пополам. Им было весело вместе, он восхищался ею и говорил много красивых слов, и они часто выбирались на природу.

Но не зря говорят, что энергии денег и секса связаны между собой. И если мужчина не стремится вкладывать финансы в фундамент отношений — тут даже речь не о кафе или подарках для женщины, а о банальных тратах на общие нужды — рано или поздно он перестает быть мужчиной. В один из дней Катя поняла, что их прекрасный секс закончился. Хотелось, нравилось — и в один момент перехотелось. Даже прикосновения стали вызывать отторжение. На почве отказа от секса начались ссоры.

Все больше и больше Катя тяготилась этими отношениями: у нее было ощущение, что они просто соседи, которые занимаются сексом, но каждый сам по себе. Для него в 23 года это, пожалуй, и было нормально, но ей такой вариант уже не подходил. Катя пыталась объяснить, что у них разные цели, а Егор убеждал, что он постарается и станет тем, кто ей нужен. Но несмотря на нехватку денег, в свободное время он предпочитал посмотреть кино или сходить на пробежку, а не найти дополнительную работу.

Катя всегда боялась расставаться, оставаться одна. Но в этот раз испытала огромное облегчение, и разойтись удалось даже по-дружески. Ведь оба они хорошие люди, просто у них разные взгляды на отношения, и за два года они не поменялись.

Ирина, 35 лет, банковская служащая, зп — 70 тыс. руб.

Кирилл, 30 лет, специалист по закупкам, зп — 0-40 тыс. руб.

Ирина вышла на работу, когда Софье едва исполнилось два года. Вечный ремонт, бессонные ночи, ворчливая жена обнаружили в муже непризнанную личность и нереализованные чувства. Он сбежал к любовнице.

Ирине в тридцать пять лет пришлось учиться заново работать, потому что жизнь с ребенком сделала ее рассеянной и тревожной. Хорошо, что рабочее место в банке сохранилось. Там-то они и познакомились с Кириллом: он делал перевод в Украину.

— Вы так мне нравитесь, что я резко разучился ухаживать, давайте встретимся.

Ирина была ошарашена. И счастлива, не то слово. Обиду, разочарование, горечь никто не отменял. Но желание быть любимой — тем более. Красивый, темноволосый с голубыми глазами тридцатилетний мужчина пригласил на свидание. Даже если был уродом, пошла бы. Нужно срочно реабилитироваться перед собой, ведь пять лет брака закончились фиаско. Причем брака качественного: муж баловал, не жалел денег, носил на руках. И, видимо, надорвался. Забыть его срочно. Забыть.

Кирилл оказался прекрасным любовником. С удовольствием возился с Софьей и постоянно отсылал деньги домой. Маме и сестре.

Приехав жить к Ирине через месяц знакомства, с энтузиазмом взялся доделывать огрехи ремонта. Кирилл работал где то в области снабжения. Зарабатывал нестабильно. В месяц на общие расходы выделял пятнадцать тысяч. Тратить не любил. В магазинах предпочитал кошеле не доставать.

Но любви земное не помеха. Ирина купалась в фантазиях. Кирилл заботливо учил быть экономной и разборчивой в покупках. Ирина понимала: будут деньги — будет щедрость.

В условиях кризиса в личности усиливаются характерологические черты: скупой становится скрягой, добряк мотом. Все шло естественным путем. Около трех месяцев. Кирилл все чаще ругал Ирину за непродуманные траты, стремился питаться простой пищей и начал просить деньги на бензин. Он нынче дорог, а на машине он быстрее обернется по делам.

О подарках и романтике пришлось забыть сразу, так как этого не предвиделось. Кирилл возвращался поздно, раздраженный, усталый. Сексом занимался механически, иногда засыпая до кульминации.

— Зачем ты приехал в Москву, если своим сердцем остался на родине?, — с досадой спросила Ирина. — Больше я нигде не заработаю, — искренне добавил Кирилл и грубо отодвинул Софью. Она вертелась под ногами и напрасно ждала внимания.

Однажды в субботу Ирина собрала вещи и выставила Кирилла за дверь. Разумеется, дав ему две недели на поиски жилья.

Выводы простые: и правда, что счастье не в деньгах, а в желании их тратить. Вероятно, юноша в этой истории был корыстным с самого начала. Если не назвать его «содержанцем». Обидно за искренность, с которой Ирина бросилась в отношения. Хорошо, что они не разбили ей сердце. И отвлекли от измены мужа. В любой истории будем искать хорошее. Потому что происходят только те, которые не произойти не могут.