Фразы, которые больше всего возбудят его

Фразы, которые больше всего заведут его во время секса: мужской взгляд

Как бы там ни было, «грязные разговоры» во время секса могут здорово подхлестнуть страсть. Колумнист WMJ.ru Максим Ким рассказал о фразах, которые больше всего заводят мужчин.

К сожалению, в нашей стране есть огромное количество предубеждений и правил, касающихся интимной части жизни. И хотя сегодняшнюю реальность принято считать свободной ото всех рамок и запретов, на самом деле это только миф. А жаль, на мой взгляд, дела в постели обстояли бы куда проще, если бы девушки не краснели от слова «минет» и не падали в обморок, если во время секса их слегка шлепнули по попке! Остается надеяться, что милые дамы хотя бы втихую перечитывают рубрику «Мужской взгляд» и мотают на ус.

Само собой, темы о постельной брани мужики друг с другом не обсуждают. Только представь картину: сидят серьезные дяди и хвастаются, кому что любовница на ушко шептала прошлой ночью. Нет и еще раз нет! На эти разговоры наложено табу… Это официальная версия! Ну а между нами, признаюсь, бывают исключительные моменты, когда ужас как хочется поделиться с кем-то пережитыми эмоциями. Так и я сейчас хочу рассказать о собственном наболевшем опыте с ноткой комичности…

Опустим предысторию и перейдем сразу к кульминации: ночь, шикарная квартира, музыка, вино и очаровательная особа, которую я на тот момент обрабатывал уже неделю. Наконец-то она оказалась в моих объятиях, наши тела переплелись в страстном танце, губы соединились в поцелуе, мы освободились от одежды раскидав ее по комнате, тела ноют от искушения, и вот я уже готов слиться с ней воедино, шепчу ей на ушко: «Я так хочу в тебя войти…» Здесь должен был прозвучать звук как в фильме, словно зажевало пленку. Девушка отстранилась в изумлении и посчитала своим долгом именно в этот момент уточнить: «Ты разговариваешь во время секса?» Эпик фейл! Страсть не вернуть, все испорчено, и можно есть печеньки.

Дорогие девушки, хочу, чтобы вы знали: разные фразы во время секса очень заводят мужчин и, верите ли, вносят в интимную жизнь чуточку пикантности. Вот три совета, которые помогут тебе перейти на сторону продвинутых любовниц, хорошо знающих, как ублажить мужчину.

Растопи лед

Многие из вас наверняка считают, что мужчины все такие брутальные и суровые, стальные что внутри, что с наружи. Возможно, так оно и есть, но любой из нас хочет доставить удовольствие женщине во время секса. Поэтому если в момент страсти шепнуть ему на ушко: «Милый, ты такой нежный и ласковый, я так люблю тебя», — то даже самый брутальный самец растает и будет счастлив как ребенок, получивший долгожданный подарок. Говорите мужчинам об этом, культивируйте нежность в их суровых образах.

Вселяй в него уверенность

Не секрет, что каждый мужчина, каким бы уверенным он себя ни считал, часто сомневается в своих способностях. Как этого избежать, как дать заряд и продолжить безумный драйв в интимной сцене? Поддержать его образ и получить печеньку? Это безумно просто, скажи ему: «О боже! (Его имя), ты лучший!» Он не посмеет ударить в грязь лицом, стараясь сохранить свой статус.

Прояви инициативу

Есть деревянные по пояс мужики, подпоясанные ломом, которые не знают ни что такое куни, ни что у них есть пальцы, да и вообще миссионерская поза — это единственное, что они умеют. Уверен, что тебя это не устраивает и ты хочешь это изменить! Попробуй сказать такому: «Котик, не хочешь взять меня сзади?» — и не забудь грациозно прогнуться на кухонном столе. Думаю, это сорвет любую резьбу.

Лично я из тех мужчин, которым нравятся не только слова, но и картинка в целом. Меня возбуждают красивое белье, грациозные движения, вид извивающегося тела от прикосновения моих рук, кайфующих мордашек и закатывающихся глазок в моменты экстаза. Мне нравится дарить удовольствие до изнеможения, а когда это дополняется фразами «О боже, как хорошо!», «Прошу, не останавливайся», «Ты мой супермен!» и т. д., я отдаюсь во власть страсти с еще большим рвением и открывшимся вторым дыханием, превозмогая себя! Девчонки, не забывайте говорить своим мужчинам, какие они крутые и ласковые, во время секса, это только разнообразит вашу интимную жизнь и придаст больше пикантности и сокровенности интиму!